Otvorene su prijave za sedmo izdanje studentske radionice WES, na zagrebačkom FER-u

Workshop on embedded systems ( WES ) edukativna je radionica o ugradbenim računalnim sustavima koju organizira studentska udruga EESTEC LC Zagreb, a namijenjena je svim studentima Sveučilišta u Zagrebu

Radionica će se održavati od 2.11 do 15.11 u prostorijama FER-a te će se po završetku radionice održati i 24-satni Hackathon.



Cilj je radionice studente pobliže upoznati s embedded područjem te im pružiti mogućnost slušanja predavanja vrhunskih stručnjaka iz brojnih partnerskih firmi iz IT industrije. To studentima pruža mogućnost da iz "prve ruke" vide kako stvari funkcioniraju u realnom svijetu - s kojim se izazovima mogu susresti na budućem radnom mjestu i kako ih u konačnici i riješiti. Osim predavača iz firmi, jedno predavanje će održati i profesor s FER-a prof. dr. sc. Hrvoje Džapo.

Pružanje podrške studentima u njihovim karijerama i idejama odlika je ove udruge. Stoga će svoje znanje i iskustvo podijeliti i stariji student FER-a Josip Žinić koji ima mnogo iskustva u ovom području. Josipa možete potražiti i na njegovom Instagram profilu pod imenom ev_croatia.



Hackathon će organizirati AVL, a najbolje i najambicioznije polaznike očekuju korisne nagrade.



Tko se želi prijaviti na WES radionicu može to učiniti preko ovog linka.