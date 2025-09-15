Završen 24. Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle: "Svijetli umovi za svjetliju budućnost"

U sjedištu tvrtke u Zagrebu, svečano je obilježen završetak 24. izdanja ENT Summer Campa koji već više od dva desetljeća obrazuje buduće ICT stručnjake i spaja akademsku zajednicu s industrijom

U zagrebačkom sjedištu Ericssona Nikole Tesle 12. rujna prigodnom je svečanošću obilježen završetak 24. izdanja Ljetnog kampa, projekta koji od 2001. godine u suradnji sa zagrebačkim FER-om i drugim fakultetima iz Hrvatske i inozemstva obrazuje buduće ICT stručnjake. Studentima završnih godina pruža se prilika da se okušaju u stvarnom industrijskom okruženju, a ovogodišnji moto kampa, "Bright Minds for a Brighter Future", odražava predanost kompanije oblikovanju stručnjaka i stvaranju inovacija. Tijekom pet tjedana, polaznici su primjenjivali znanja i vještine u razvoju softvera, rješavajući izazove suvremene industrije pomoću najnovijih tehnologija poput umjetne inteligencije, proširene stvarnosti i velikih podataka (Big Data).

Andrej Grgurić, direktor Istraživanja u ENT-u i voditelj kampa, naglasio je kako je ENT Summer Camp strateška platforma kompanije za razvoj talenata u suradnji s akademskom zajednicom. O važnosti te sinergije govorila je i mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle. „Za nas suradnja s akademskom zajednicom nije povremena inicijativa, već sastavni dio našeg identiteta. Kroz naš Summer Camp prošlo je više od tisuću studenata, a mnogi od njih danas su naši kolege, stručnjaci i lideri“, izjavila je Kovačević. Obraćajući se studentima, poručila im je: „Na vama je da diktirate trendove, stvarate nove vrijednosti i koristite tehnologiju na dobrobit društva, a na nama je da vas na tom putu podržimo.“

U ime fakulteta sudionika, okupljenima se obratio prof. dr. sc. Mirko Planinić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, koji je studentima poručio da nastave mijenjati društvo znanjem. Dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u Zagrebu, istaknuo je da partnerstva poput ovoga unaprjeđuju nastavni program i stvaraju kompetentne mlade ljude, čime Sveučilište ispunjava svoju misiju.

Visoki pokazatelji zadovoljstva studenata, praćeni tijekom cijelog trajanja kampa, potvrđuju uspješnost projekta. Događanje je završeno dodjelom certifikata fakultetima i studentima te nagrada najboljim polaznicima.