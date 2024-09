Fotonaponski sustavi na školskim krovovima, ali ne kod nas

Grad Beč pojačava svoje napore u korištenju solarne energije u području obrazovanja kako bi postigao cilj klimatske neutralnosti do 2040. godine. Do kraja 2025. tako se planiraju postaviti fotonaponski sustavi na odgovarajućim površinama gradskih obrazovnih ustanova. Već je 46 osnovnih škola opremljeno takvim sustavima, a do kraja godine bit će ih još deset. Cilj je bečke „solarne ofenzive“ povećati proizvodnju električne energije na 250 MWp do 2025. godine te na 800 MWp do 2030. što bi omogućilo opskrbu strujom dobivenom iz Sunčeve energije za oko 230.000 kućanstava.

Član bečkog poglavarstva za obrazovanje Christoph Wiederkehr istaknuo je kako je postavljanje fotonaponskih sustava na obrazovne ustanove važan korak prema klimatskoj neutralnosti. Jürgen Czernohorszky, član gradskog poglavarstva za zaštitu klime, dodao je kako austrijska metropola preuzima vodeću ulogu u području održivosti u obrazovnim ustanovama.

Kroz mjere kao što su toplinska aktivacija betonske jezgre, ozelenjivanje javnih površina i krovova te energetski učinkoviti sustavi osvjetljivanja Grad Beč istovremeno doprinosi klimatskoj prilagodbi obrazovnih ustanova i poticanju energetske tranzicije.

„Solarna ofenziva“ dio je Bečke strategije kojom se želi ostvariti klimatska neutralnost do 2040. Bečki gradonačelnik Michael Ludwig najavio je Zakon o zaštiti klime za Grad Beč koji će sadržavati sve klimatske mjere, a koji bi trebao biti predstavljen još ove godine. Uz fotonaponske sustave sve će više koristiti geotermalna energija te velike dizalice topline za prelazak oko 600.000 kućanstava na obnovljive izvore energije odnosno napuštanje opskrbe plinom.