Mercedes-Benz ulaže pola milijarde eura u proizvodnju električnog kompakta

Tvornica automobila u francuskom mjestu Hambachu, u vlasništvu Daimlera uskoro će biti modernizirana i prilagođena proizvodnji električnih automobila. Kompanija je odlučila uložiti čak 500 milijuna eura u "elektrifikaciju" kako bi se u ovoj tvornici mogli proizvoditi električni automobili novog Mercedes-Benz modela kompaktne klase.

Novi kompaktni model nadopunit će Mercedesovu EQ seriju čija se proizvodnja najavljuje za sljedeću godinu. Bit će to prvi puta da se neki modeli Mercedesa proizvode u Francuskoj.

Pripreme za proizvodnju električnog kompaktnog EQ-a počet će uskoro, a glavnina investicije bit će usmjerena na modernizaciju proizvodne linije, izgradnju nekoliko novih pogona potrebnih za proizvodnju, te širenje dijela tvornice u kojem se vrši sastavljanje vozila. Iako početak proizvodnje nije službeno najavljen, vjeruje se da bi se on mogao dogoditi kroz dvije do tri godine, jer Daimler ima plan do 2022. godine na tržište plasirati cijelu gamu električnih automobila pod markom Mercedes-Benza.

Na slikama: lani predstavljeni kompaktni koncept Mercedesa EQA, električnog nasljednika A klase.