Sonyjev koncept električnog automobila testira se na cestama Austrije

Sonyjev prvi električni automobil, koncept nazvan VISION-S, predstavljen je prije godinu dana na tada još uživo održanom CES-u. Automobil jedne tehnološke kompanije, pogotovo bez ranije najave, nemalo je iznenadio javnost. Iz Sonyja su tada pojasnili kako je riječ o konceptu kojem je cilj prikazati njihove mogućnosti te testirati tehnologije za autonomna i električna vozila.

U godinu dana od predstavljanja VISION-S je napredovao, kao što se može vidjeti u priloženom videu, a inženjeri su naporno radili na novim tehnologijama, senzorima i kamerama za autonomnu vožnju. Posebnih senzora za automatiku vožnje, prema novim informacijama, ukupno ima čak 40.

Testiranje u Grazu

Sada je, poručili su iz japanske kompanije, za VISION-S nastupio novi stadij razvoja. Započeta su, naime, testiranja na javnim prometnicama Austrije na kojima Sony s partnerima želi evaluirati vlastite tehnologije i sigurnosna rješenja ugrađena u ovaj automobil. Testiranja se odvijaju u blizini Sonyjevog inženjerskog središta u Grazu.

Istodobno je na virtualnom CES-u 2021 prezentiran napredak u tehnologijama koji je postignut od lani. VISION-S će, doznali smo sada, nuditi "imerzivno audio iskustvo", "softverski orijentiran dizajn", a od konkretnih karakteristika Sony se pohvalio dvama elektromotorima ukupne snage 536 KS, ubrzanjem od 0 do 100 km/h u 4,8 sekundi te najvišom brzinom koncepta od 240 km/h. No, to su sve manje-više iste specifikacije koje smo znali i lani.

Podrobnije informacije o bateriji, dometu, kao niti o mogućem početku proizvodnje ili prodaje, nisu objavili.