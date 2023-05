U Beču pokrenuli projekt prelaska grijanja gradskih stanova s plina na geotermalne izvore

Grad Beč provodi mnogobrojne mjere kako bi do 2040. postao klimatski neutralan. Tako bi se do postavljenog roka svi gradski stanovi trebali opskrbljivati isključivo ekološkom toplinskom energijom. Većina gradskih stanova već jest ili će uskoro biti priključena na ekološki prihvatljivo daljinsko grijanje, no kod jednog dijela stanova to iz tehničkih razloga nije moguće. Kod njih će se posegnuti za alternativnim načinima opskrbe toplinskom energijom iz obnovljivih izvora.

Toplina sa 150 metara dubine

U tijeku je pilot-projekt u ulici Deutschordenstraße u 14. bečkom okrugu Penzing. U okviru projekta do kraja 2024. godine 277 gradskih stanova trebali bi dobivati grijanje i toplu vodu iz geotermalnih izvora odnosno preko toplinskih pumpi. Na 18 mjesta već su započeli radovi bušenja na 150 metara dubine. Tako će se pojedinačni plinski kotlovi u stanovima zamijeniti centralnom dizalicom topline koja će stanove opskrbljivati toplinskom energijom i toplom vodom. Električna energija koja je potrebna za funkcioniranje toplinskih pumpi dobivat će se iz solarnih panela na zgradama. Novi bi energetski sustav trebao uštedjeti i do 75 posto toplinske energije. U projekt je uloženo 26 milijuna eura i bit će dovršen do kraja 2024.

Termička sanacija kao osnova energetske tranzicije

Gradski stanovi postaju ekološki prihvatljivi © Votava_PID

Kako bi se u okviru energetske tranzicije potražnja za energijom kao i njena potrošnja smanjila, Grad Beč odnosno bečko stambeno poduzeće Wiener Wohnen kontinuirano ulaže u termičku sanaciju. Beč u usporedbi s ostatkom zemlje ima najnižu potrošnju energije za grijanje i toplu vodu po osobi. Mjerama sanacije potrošnja se od 2005. smanjila za 17 posto. Trenutačno se termička sanacija provodi na 59 projekata, što obuhvaća oko 14.000 gradskih stanova, u vrijednosti od 660 milijuna eura.

Član bečkog poglavarstva za financije i gospodarstvo Peter Hanke izjavio je kako će Grad Beč u sljedeće tri godine uložiti 4,2 milijarde eura u svrhu stjecanja neovisnosti od plina. U 11. gradskom okrugu Simmering trenutačno se gradi najveća toplinska pumpa u srednjoj Europi koja će toplinom opskrbljivati 110.000 kućanstava. Osim toga, prva bi geotermalna elektrana ekološki prihvatljivim daljinskim grijanjem od 2026. trebala opskrbljivati oko 20.000 kućanstava.

S prelaskom gradskog stambenog kompleksa u ulici Deutschordenstraße na obnovljive izvore energije daje se važan doprinos dekarbonizaciji grijanja prostora. Kako je istaknula bečka dogradonačelnica Beča i članica poglavarstva za stanogradnju Kathrin Gaal, zaštita okoliša je i socijalno pitanje. Zato je važno da priuštivi gradski stanovi budu prilagođeni klimatskim promjenama i prihvatljivi sljedećim naraštajima.