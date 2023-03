Sve je spremno za 95. dodjelu Oscara

Tepih boje šampanjca (zašto ove godine tepih nije tradicionalno crvene boje, možete saznati iz teksta magazina People) spreman je za 95. dodjelu Oscara koja se održava u Los Angelesu u noći s nedjelje na ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu od dva sata iza ponoći.

Priredbu će treći put voditi Jimmy Kimmel, a pomagat će mu niz suvoditelja, među kojima Halle Berry, Harrison Ford, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoriu, Julia Louis-Dreyfus, Elizabeth Olsen, Pedro Pascala, John Travolta i Antonio Banderas.

Na bini Dolby Theatrea vidjet ćemo i Elizabeth Banks, Emily Blunt, Jessicu Chastain, Andrewa Garfielda, Hugha Granta, Salmu Hayek Pinault, Samuela L. Jacksona, Dwaynea Johnsona, Michaela B. Jordana, Nicole Kidman, Melissu McCarthy, Janelle Monáe, Deepiku Padukone i Florence Pugh.

Na popisu nema Willa Smitha. On neće predstavljati najboljeg glumca, što inače čini lanjski dobitnik, jer mu je pristup Akademiji zabranjen na 10 godina zbog prošlogodišnjeg incidenta kad je na pozornici pred svima ošamario voditelja Chrisa Rocka.

Dakako i ove nas godine očekuje niz glazbenih brojeva iz kandidiranih filmova. Rihanna će izvesti "Lift Me Up" iz filma "Black Panther: Wakanda Forever" koja je nominirana za najbolju originalnu pjesmu. Rahul Sipligunj i Kaala Bhairava debitirat će na Oscarima izvodeći "Naatu Naatu" iz filma "RRR", Sofia Carson će u pratnji kantautorice Diane Warren izvesti nominiranu pjesmu "Applause" iz filma "Tell It like a Woman", dok nominirana Lady Gaga neće pjevati "Hold My Hand" iz "Top Gun: Maverick" zbog sukoba oko rasporeda. Lenny Kravitz nastupit će u sklopu In Memoriam programa.

Ovo su kandidati po najvažnijih kategorija:

Najbolji film

U kategoriji za najbolji film kandidirano je ukupno deset filmova: All Quiet On the Western Front (producent: Malte Grunert), Avatar: The Way of Water (producenti: James Cameron i Jon Landau), The Banshees of Inisherin (producenti: Graham Broadbent, Pete Czernin i Martin McDonagh), Elvis (producenti: Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick i Schuyler Weiss), Everything Everywhere All At Once (producenti: Daniel Kwan, Daniel Scheinert i Jonathan Wang), The Fabelmans (producenti: Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg i Tony Kushner), Tar (producenti: Todd Field, Alexandra Milchan i Scott Lambert), Top Gun: Maverick (producenti: Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison i Jerry Bruckheimer), Triangle of Sadness (producenti: Erik Hemmendorff i Philippe Bober) i Women Talking (producenti: Dede Gardner, Jeremy Kleiner i Frances McDormand).

Najbolji redatelj

Oscara za najboljeg redatelja primirt će netko od sljedećih redatelja: Martin Mcdonagh (The Banshees of Inisherin), Daniel Kwan i Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tar) ili Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

Najbolja glavna glumica

U kategoriji najbolje glumice ove su godine kandidirane: Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) i Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

Najbolji glavni glumac

Za najboljeg glavnog glumca nominirani su: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) i Bill Nighy (Living).

Najbolja sporedna glumica

Oscaru za najbolju sporednu ulogu nada se pet glumica: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Honga Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) i Stephanie Hsu (za Everything Everywhere All at Once)

Najbolji sporedni glumac

U kategoriji najboljeg sporednog glumca nominirani su: Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (The Fabelmans), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) i Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once).

Najbolji scenarij

Za najbolji originalni scenarij kandidirani su autori sljedećih pet filmova: The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar i Triangle of Sadness. Za najbolji adaptirani scenarij predloženi su filmovi: All Quiet On the Western Front, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Living, Top Gun: Maverick i Women Talking.

Najbolji međunarodni film

Oscara za najbolji međunarodni film dobit će jedan od pet sljedećih filmova: All Quiet on the Western Front (Njemačka), Argentina, 1985. (Argentina), Close (Belgija), Eo (Poljska) i The Quiet Girl (Irska)

