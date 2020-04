Google Pixel Buds 2 slušalice službene, a uz njih stiže i pripadajuća aplikacija

Put Google Pixel Buds 2 true wireless slušalica na tržište bio je trnovit od kada su najavljene u listopadu prošle godine. U međuvremenu već su se pojavile glasine o njegovom nasljedniku, Google Pixel Buds 3 slušalicama.

Da se nešto zbiva što se tiče predstavljanja Pixel Buds 2 slušalica otkriva nova besplatna aplikacija Google Pixel Buds na Play Storeu što je sugeriralo da se bliži dan službenog predstavljanja slušalica što se na kraju i dogodilo.

Inače aplikacija omogućuje spajanje između predstavljenih slušalica i pametnih telefona (za povezivanje je dovoljno pritisnuti posebni gumb za uparivanje na slušalicama i potvrditi uparivanje na pametnom telefonu). Donosi nove funkcije koje se vežu uz Pixel Buds 2 kao što je prilagodljivi zvuk, upravljanje Google Assistentom, funkcija lociranja slušalica, glasovne notifikacije te pregled napunjenosti baterije na slušalicama.

Aplikacija dolazi predinstalirana u najnovijim modelima Pixel pametnih telefona, gdje je prisutna unutar opcija za upravljanje Bluetoothom.

Same slušalice imaju autonomiju od 5 sati prilikom reprodukcije sadržaja te 2,5 sati pri obavljanju poziva, a samo je 10 minuta u kutijici za slušalice dovoljno za dodatnih 2 sata reprodukcije sadržaja i 1 sat razgovora.

Na tržištu će se pojaviti s cijenom od 179 dolara, najprije u Clearly White izdanju, a potom i u ostalim bojama kao što su Oh So Orange, Quite Mint i Almost Black. Točan datum dolaska ovih slušalica na europsko tržište zasad nije poznat (zasad su službeno predstavljene samo u SAD-u). Prva generacija Pixel Buds slušalica predstavljena je u listopadu 2017. godine.