S Instinctom po Medvednici

Garmin je svoje predstavljanje organizirao u podnožju Medvednice gdje su okupili nekolicinu novinara i zaljubljenika u sportske aktivnosti pod vedrim nebom. Ideja je bila da u sklopu kraće šetnje isprobamo funkcije novog sata kojim Garmin namjerava konkurirati Casiovim G-Shockovima.

I doista, Instinct već na prvi pogled izgleda kao konkurencija poznatnim robusnim Japancima. Osim izgleda dijeli i robusnost, pa je otporan na udarce, temperaturu i vodu prema američkom vojnom standardu 810G. No, za razliku od G-Shockova, Instinct u sebi donosi funkcionalnost koju očekujemo od Garminovih avanturističkih satova - satelitsko pozicioniranje (podržani GPS, GLONASS i Galileo sustavi), senzor za mjerenje pulsa, barometar, termometar, kompas, pedometar i povezivost s telefonom. Casio također ima pametne satove koji nude jednaku i bolju funkcionalnost, no oni pripadaju iznimno skupoj seriji ProTrek. Instinct je cjenovno pozicioniran mnogo niže, u razini jačih G-Shockova.

U pomoć Garminu stigao je Tonči Fabris i njegova kujica Miška koja je na mini-ruti od dva kilometra uspjela naći i istjerati divlju svinju iz brloga

Sat ima manji monokromatski ekran koji je podijeljen na dva područja, kao što to često zna biti na G-Shockovima. Prikaz je posve prilagodljiv tako da možemo sami konfigurirati što želimo da se prikazuje na većem i manjem ekranu. Rezolucija je dosta slaba u odnosu na Fenixe od kojih Instinct krade većinu funkcija, no to je bilo i očekivati s obzirom na pozicioniranje sata.

Ekran nije osjetljiv na dodir, već funkcijama upravljamo s pet tipki, tri na lijevom bokui i dvije na desnom. Iako veći broj tipki traži malo navikavanja, u konačnici je korisničko iskustvo bolje jer je navigacija po izborinicima sata jednostavnija. Posebno nam se svidjela dediciran tipka za uključivanja i isključivanje pozadinskog osvjetljenja ekrana što nam omogućava da osvjetljenje uključujemo i isključujemo nezavisno o tome što radimo sa satom pomoću drugih tipki.

Primarni standardni ekran za praćenje aktivnosti planinarenja. Prikazani su visinska razlika u odnosu na polazišnu točku, trenutni puls (mali ekran), proteklo vrijeme i ukupan put.

Na mobitel se sat povezuje preko Bluetootha i aplikacije Garmin Connect preko koje možemo pratiti očitavanje senzora sa sata i zabilježene aktivnosti, a mobitel nam može slati notifikacije. Također je moguće slagati vlastite rute, no za to je možda bolje iskoristiti dodatnu aplikaciju Garmin Explore Mobile koja je izvorno zamišljena za rad s Garminovim samostalnim GPS uređajima. Instinct je zapravo prvi Garminov sat koji podržava ovu aplikaciju.

Baterija na ovom satu izdržat će dva tjedna, pod uvjetom da se ne koristi GPS praćenje. Kod praćenja Garmin obećava autonomiju od 16 sati odnosno 40 sati ako se koristi UltraTrac način rada koji smanjuje preciznost praćenja kako bi baterija izdržala što dulje.

Za sat je potrebno izdvojiti oko 2.300 kuna, a dostupan je u crveno-narančastoj, tamno sivoj i bijeloj varijanti. Detaljniju recenziju moći ćete pročitati iz tipkovnice kolege Drage Galića koji se specijalizirao za isprobavanje ovakvih gadgeta, a i sâm na ruci nosi Garminov Fenix.