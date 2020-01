Sonos u svibnju gasi podršku za starije uređaje

Tvrtka Sonos odlučila je ugasiti službenu podršku za svoje zvučnike i druge glazbene gadgete prve generacije.

Pritom se misli na uređaje kao što su Sonos Zone Player, Sonos Connect i Sonos Connect:Amp iz 2006. godine, Sonos Bridge iz 2007. godine, Sonos Play:5 prve generacije i Sonos CR200 iz 2009. godine. Navedeni uređaji već neko vrijeme nisu dostupni u prodaji, a od svibnja ove godine Sonos za njih više neće pružati softversku podršku.

Uređaji će nastaviti funkcionirati i dalje no neće dobivati nove značajke, kao ni nove sigurnosne zakrpe. Dakle ovo označava gotovo četrnaestogodišnju softversku podršku, no to nije stran pojam za ovaj tip proizvoda čiji je životni vijek na tržištu puno duži u odnosu na druge tipove proizvoda kao što su na primjer pametni telefoni (traju od jednog do dva desetljeća).

Sam Sonos priznaje kako je oko 92% njihovih proizvoda koje su prodali i dalje u funkciji, a namjeravaju stimulirati korisnike akcijom koja uključuje povrat starih uređaja pri čemu se novi uređaji dobivaju s popustom.