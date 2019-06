AMD na E3-u službeno predstavio Radeone RX 5700 i 5700 XT

Na konferenciji za medije koja je jučer odnosno po našem lokalnom vremenu noćas održana na konferenciji E3 u Los Angelesu, AMD je napokon službeno predstavio svoje grafičke kartice temeljene na grafičkoj arhitekturi RDNA i razvijane pod kodnim imenom Navi. Predstavljena su dva modela - Radeon RX 5700 po preporučenoj cijeni od 379 dolara kao izravni takmac GeForceu RTX 2060, te Radeon RX 5700 XT po cijeni od 449 dolara kao izravan takmac GeForceu RTX 2070.

Obje kartice temeljen su na istom čipu, samo što slabija ima isključen određeni broj Compute Unita. Točnije RX 5700 raspolaže s 36 CU-ova odnosnno 2.304 stream procesora (isti broj kao kod starog Radeona RX 580/590), dok RX 5700 XT raspolaže s 40 CU-ova odnosno 2.560 stream procesora. S obzirom da se za proizvodnju koristi 7-nanometarski proces, radni taktovi osjetno su veći u odnosu na starije kartice, pa je Boost takt kod modela XT čak 1.905 MHz, a kod obične izvedbe 1.725 MHz. RX 590 je u osnovnoj varijanti išao do 1.545 MHz. Novost je takozvani Game Clock koji ugrubo odgovara vrijednosti koju Nvidia u svim specifikacijama spominje kao Boost takt GPU-a. To bi trebao biti prosječan takt GPU-a koji se postiže u igrama dočim je AMD-ov Boost takt maksimalna moguća vrijednost do koje čip gura kada za to ima prostora u smislu zagrijavanja i potrošnje.

AMD Radeon RX 5700 XT AMD Radeon RX 5700 AMD Radeon RX 590 AMD Radeon RX 570 Stream procesori 2.560 (40 CU) 2.304 (36 CU) 2.304 (36 CU) 2.048 (32 CU) Jedinice za teksturiranje 160 144 144 128 ROP 64 64 32 32 Base takt 1.605 MHz 1.465 MHz 1.469 MHz 1.168 MHz Game Clock 1.755 MHz 1.625 MHz - - Boost Clock 1.905 MHz 1.725 MHz 1.545 MHz 1.244 MHz Performanse (FP32) 9,75 TFLOP 7,9 TFLOP 7,1 TFLOP 5,1 TFLOP Takt memorije 14 Gbps GDDR6 14 Gbps GDDR6 8 Gbps GDDR5 7 Gbps GDDR5 Memorijska sabirnica 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Video memorija 8 GB 8 GB 8 GB 4 GB Broj tranzistora 10,3 milijardi 10,3 milijardi 5,7 milijardi 5,7 milijardi Tipična potrošnja 225 W 180 W 225 W 150 W Proizvodni proces TSMC 7nm TSMC 7nm GloFo/Samsung 12nm GloFo 14nm Arhitektura RDNA RDNA GCN 4 GCN 4 GPU Navi 10 Navi 10 Polaris 30 Polaris 10 Preporučena cijena $449 $379 $279 $179

Sukladno očekivanjima, GDDR5 memorija ustupila je mjesto GDDR6 memoriji. Obje kartice imaju po 8 GB uz pristup preko 256-bitnog memorijskog sučelja. TDP jače kartice definiran je s 225 W, a slabije sa 180 W. To je i dalje nešto više u odnosu na Nvidijine kartice na koje novi Radeoni ciljaju. Obje kartice komuniciraju s računalom preko PCIe 4.0 sučelja, koje je naravno kompatibilno i sa starijim PCIe 3.0 i 2.0 utorima, no AMD se nada da će dobar dio korisnika nove kartice ubosti u AMD X570 matične koje stižu na tržište u isto vrijeme kada i RX 5700 kartice i Ryzen procesori serije 3000.

Na prezentaciji se nije spominjala podrška za ray tracing, iako je arhitektura Navi korištena za PS5 i novi Xbox koji će ray-tracing podržavati. S druge strane, AMD s ovim novim karticama donosi tehnologiju za smanjivanje input laga. Radeon Anti-Lag u prosjeku smanjuje vrijednost input laga za 31% što je vrlo solidno. Demonstriran je primjer u igri Divison 2 gdje RTX 2070 ima kašnjenje od 59 ms (pri 60 fps). RX 5700 XT tu ima 57 ms, no kada se uključi RAL kašnjenje pada na svega 44 ms.

Isprva će se na policama dućana naći kartice u referentnom dizajnu koji je predstavljen na konferenciji, a koji se oslanja na turbinski tip hladnjaka kojeg je AMD rabio na svim karticama osim Radeona VII, a Nvidia na svima karticama prije RTX serije. Kasnije će naravno stići i vlastite kartice AMD-ovih partnera, opremeljene s njihovim vlastitim rashladnim rješenjima. S novim karticama ovaj put ne stižu besplatne igre već tri mjeseca pretplate za Microsoftov servis Xbox Game Pass. U sklopu pretplate korisnik na raspolaganju ima solidnu ponudu igara koje može igrati dok traje pretplata.

Sljedeće igre potvrđene su za XBox Game Pass:

Ark: Survival Evolved

Forza Horizon 4

Gears 5 -- coming soon

Halo Master Chief Collection -- coming soon

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Ori and the Will of the Wisps -- coming soon

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2

We Happy Few

Bleeding Edge

Microsoft Flight Simulator

Age Of Empires 2: Definitive Edition

Imperator Rome

Football Manager 2019

Na kraju prezentacije najavljen je 16-jezgreni Ryzen 9 3950X koji će se na tržištu pojaviti na jesen po cijeni od 749 dolara. Po broju jezgri ovaj procesor konkurira AMD-ovim aktualnim Threadripperima i Intelovim HEDT procesorima, no za razliku od njih nema na raspolaganju jednako moćne matične ploče već se ugrađuje u jeftinije ploče sa Socketom AM4.