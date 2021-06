FidelityFX Super Resolution - AMD predstavio ubojicu DLSS-a

Ako pratite naše recenzije grafičkih kartica, sigurno znate da već dugo zamjeramo AMD-u što korisnicima ne nudi tehnologiju ekvivalentnu Nvidijinom DLSS-u. O DLSS-u smo pisali nedavno, no kome se ne da otvarati novu poveznicu, riječ je o tehnologiji koja omogućava interno renderiranje igre na nižoj razlučivosti u odnosu na onu koja će biti prikazana na ekranu, što rezultira višim performansama. Iako mnoge igre podržavaju svoje vlastite upscalere koji rade sličnu stvar, DLSS rezultira daleko kvalitetnijim rezultatom iako i s njim postoji degradacija kvalitete slike (točnije – zamućivanje) u odnosu na izvornik. Ograničenje DLSS-a je što kao i većina Nvidijinih tehnologija, radi isključivo na karticama GeForce, a dodatno ograničenje je što su podržane samo posljednje dvije generacije kartica iz serije RTX.

AMD-ov FidelityFX Super Resolution u razvoju je već duže vrijeme. FidelityFX je inače skup tehnologija za poboljšanje kvalitete slike, a koje su specifične po tome što funkcioniraju na vrlo širokom spektru hardvera, ne samo AMD-ovog već i Nvidijinog i Intelovog. Super Resolution slijedi istu filozofiju i vjerojatno je da je baš zbog toga razvoj tehnologije trajao tako dugo.

Tehnologija je sada napokon spremna za uporabu i u prvim će naslovima postati dostupna od 22. lipnja. Baš kao i kod DLSS-a, korisnici će moći odabrati razinu skaliranja interne razlučivosti, pa samim time i razinu rasta performansi i posljedične degradacije kvalitete prikaza. Dostupna su četiri profila – Ultra Quality, Quality, Balanced i Performance, s tim da prvi donosi rast performansi od 60-ak, a posljednji od 300-injak posto. Za demonstraciju performansi AMD-ju je poslužila igra Godfall, temeljena na Unreal Engineu, pa će ona zasigurno biti u prvom valu naslova s otključanom podrškom za FFXSR.

Najzanimljiva stvar u cijeloj priči je široka kompatibilnost ove tehnologije s raznolikim grafičkim hardverom. Scott Herkelman, AMD-ov podpredsjednik i šef odjela Graphics Business, otkrio je da je FFXSR kompatibilan sa svim Radeonima unatrag do serije RX 500 i Vega, uključujući i APU-ove koji imaju grafičke jezgre temeljene na istoj tehnologiji. No to nije sve, jer FFXSR podržavaju i Nvidijine kartice, kako novije tako i starije koje su mnogo raširenije među korisnicima. AMD je tako demonstrirao kako FFXSR radi u Godfallu u kombinaciji s karticom GeForce GTX 1060, jednom od najpopularnijih Nvidijinih kartica serije GTX 10. U kombinaciji s FFXSR profilom Quality, Godfall je pri razlučivosti 1440p na Epic profilu kvalitete prikaza (dakle najviše postavke) skočio 27 na 38 fps.

FFXSR ćemo se potruditi isprobati čim postane dostupan, no tehnologija već sada izgleda odlično. Široka kompatibilnost je odlična vijest i poluga s kojom FFXSR ima potencijal potpuno pokopati Nvidijin DLSS na sličan način kao što je FreeSync de facto izmjestio G-Sync na monitorima. Najveće pitanje je kakav utjecaj AMD-ovo rješenje ima na kvalitetu prikaza. Nvidija se s prvom generacijom DLSS-a nije proslavila, no AMD ima tu prednost da stiže kasnije sa svojim rješenjem i samim time su tvrtkini inženjeri imali prilike učiti na greškama koje je počinila konkurencija.