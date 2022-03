Nvidia službeno predstavila GeForce RTX 3090 Ti GPU

Od službene najave prošlo je gotovo četiri mjeseca, a sada je ovo „čudovište od GPU-a“ konačno dostupno i za kupnju. Nvidia je objavila da GeForce RTX 3090 Ti dolazi na tržište po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.000 dolara.

Kao što je već dobro poznato, GeForce RTX 3090 Ti svojim dizajnom podsjeća na RTX 3090, no u sebi krije 24 GB GDDR6X VRAM-a koji radi na 21 Gbps. To je, naime, ista količina VRAM-a kao i na standardnoj verziji 3090 GPU-a, ali s gotovo 7,7 posto bržim radnim taktom memorije što u konačnici rezultira propusnošću od 1008 GB/s, piše The Verge.

Foto: Nvidia

Osim toga, ovo „čudovište od GPU-a“ ima i 40 teraflopsa GPU snage, odnosno oko 11 posto više od RTX-a 3090. Tu je također 78 teraflopsa za ray tracing i 320 teraflopsa za razne AI zadatke, a valja istaknuti da RTX 3090 Ti ima i 10.752 CUDA jezgri.

Nvidia tvrdi da će RTX 3090 Ti biti u prosjeku 64 posto brži od RTX 2080 Ti i devet posto brži od RTX 3090. Riječ je, dakle, o grafičkoj kartici koju je tvrtka u svojoj ponudi pozicionirala za sve one koji uistinu žele najbrži GPU za igranje videoigara i razne zahtjevne zadatke, a kojima nije problem duboko zaviriti u džep.

Foto: Nvidia

Oni koji će se uspjeti „dočepati“ ovog GPU-a, trebat će i napajanje koje može isporučiti najmanje 850 W, jer RTX 3090 Ti koristi čak 450 W. Valja napomenuti i da je Nvidia odbacila svoj 12-pinski konektor u korist 16-pinskog PCIe Gen5 kabela za napajanje.