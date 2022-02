Od Nvidijinog 'čudovišta od GPU-a' ni traga, ni glasa

Nvidia je trebala izbaciti više informacija o njihovoj najsnažnijoj grafičkoj kartici, RTX 3090 Ti, još krajem siječnja, no to se i nakon više od dva tjedna kašnjenja nije dogodilo

Nvidia je na ovogodišnjem CES-u najavila RTX 3090 Ti, odnosno, kako su ga nazvali, „čudovište od GPU-a“. Da podsjetimo, taj GPU dizajnom podsjeća na RTX 3090, no u sebi krije 24 GB GDDR6X VRAM-a koji radi na 21 Gbps, što bi trebalo poboljšati performanse kod 4K igranja i AI zadataka.

Nvidia je, naime, krajem siječnja obećala objaviti više informacija o svojoj najsnažnijoj grafičkoj kartici, no to se, barem zasad, nije dogodilo. Već i ptice na grani znaju da nestašica čipova i dalje hara, no iz tvrtke se nisu izjasnili što je zapravo pošlo po zlu.

„Trenutno nemamo više informacija koje bismo mogli podijeliti o RTX 3090 Ti, ali javit ćemo vam čim ih budemo imali“, rekla je glasnogovornica Nvidije za The Verge, Jeff Andersson.

Zanimljivo je da je portal TweakTown, svega nekoliko dana nakon što je Nvidia predstavila RTX 3090 Ti, prenio vijest da je tvrtka privremeno zaustavila proizvodnju svog flagship GPU-a zbog problema s BIOS-om i hardverom.

Budući da ništa nije bilo potvrđeno, već su se te glasine temeljile na izvorima TweakTowna, mnogi to nisu shvatili ozbiljno te su očekivali barem neku informaciju od Nvidije. Tjedni su, doduše, prošli, a tvrtka više nije ni spomenula RTX 3090 Ti.