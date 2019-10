Prijave za My Smart City Zadar hackathon produžene do 15. listopada, pobjednike čeka 20.000 kuna

MY SMART CITY održava se u sklopu provedbe projekta CODE, koji se provodi unutar programa Interreg prekogranične suradnje HR-BA-ME. Konferenciju je pokrenula lokalna zadarska IT zajednica u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Gradom Zadrom i brojnim lokalnim partnerima. Konferencija okuplja i povezuje IT poduzetnike iz susjednih zemalja te ukazuje na konkretna pametna rješenja koja se implementiraju u europskim gradovima kako bi podigla kvalitetu života, predstavila načine na koje se stvara povoljno okruženje za razvoj pametnog grada te provjerila do koje je mjere koncept pametnog grada zaživio u Hrvatskoj.