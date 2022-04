AnkerMake M5 3D Printer – Kickstarter projekt koji je 130 puta premašio cilj

Zadnjih nekoliko godina razvoj kućnih i hobističkih low-end pisača sveo se, uz manje izuzetke na „utrku do dna“, odnosno tko može za manje novaca ponuditi manje-više standardnu funkcionalnost tri osnovna tipa 3D pisača (FDM kartezijanski/CoreXY, delta i optički za ispis u smolama). Naravno, nema ničega lošega u tome da tehnologija postaje cjenovno sve pristupačnija, ali radi se, kao što znaju svi koji su se okušali barem povremeno ili se dulje vrijeme bave 3D ispisom, o tehnologiji koja još nije posve zrela za širu penetraciju, posebno kod onih manje „tehničkih“ i manje entuzijastičnih korisnika nesklonih liječenu dječjih bolesti na opremi koju su kupili.

Iako je osnovni princip FDM 3D pisača prilično jednostavan i do sada je doživio brojna poboljšanja i dalje ostaje u domeni entuzijasta zbog potrebe za priličnim osobnim angažmanom da bi sve to proradilo, a i tada ni izbliza onako kako obični ljudi zamišljaju da rade 3D pisači – kao SF replikatori. Dakle, kao što kaže legendarni oglas za jugića, „za one koji vole vikende provoditi ispod svog limenog ljubimca“.

U tom smislu, 3D pisači su za one koji vole vikende provoditi kraj ispisne ploče, nivelirati je, čistiti i pripremati je za ispis i koji se vole hvaliti da im je iz trećega uspio ispis ABS plastike bez svijanja ili da imaju rješenje za 3D ispis polikarbonata koje „radi 90% vremena“. Dakle, mazohisti svih zemalja…

Za one, pak, bez mazohističkih sklonosti nema mnogo izbora u najjeftinijem segmentu, pa je tim više značajan nedavni projekt kineskog Ankera, divovske tvrtke (za naše pojmove) s oko 4.000 zaposlenih i preko 2 milijarde dolara godišnjeg prometa u prošloj godini (otprilike kao najveća tvrtka u Hrvatskoj za isti period – INA).

Anker, koji se za sada bavio samo najširom potrošačkom elektronikom (punjačima, power bankovi, slušalice, zvučnici, USB hubovi, i slično…) nedavno je na Kickstarter stavio projekt svog 3D pisača za hobiste, AnkerMake M5, za kojega je prvotno zacrtani cilj od 50.000 dolara višestruko premašen.

Kickstarer AnkerMake 5D pisača. Na žalost, kao što vidite sa slike, Hrvatska nije u popisu službeno podržanih tržišta. Za sada.

Dok ovo pišemo, otprilike 1.000 „backera“ skupilo je gotovo 6,5 milijuna dolara za pisač koji prema osnovnim specifikacijama nudi kvantni pomak u odnosu na ono što je sada dostupno, a što se svodi na uobičajene klonove Prusinog osnovnog i3 dizajna s ponekim poboljšanjem u smislu boljeg ili dvostrukog ekstrudera, sonde za niveliranje i malo čega drugoga.

Naime, za kartezijanske FDM pisače preciznost ispisa godinama „lebdi“ na istim rezolucijama, brzina ispisa je godinama oko 50-60 mm/s (bez obzira na deklariranu koja je katkada i dvostruko viša – ne vjerujte), ručno ili poluautomatsko niveliranje ispisne podloge, te neka sitnija poboljšanja koja se često ne „dobace“ čak ni do podrške za ispis u mreži…

Anker nudi neka (ne sva) poboljšanja koja bi mogla pojednostavniti korištenje, pa time i proširiti bazu korisnika 3D pisača.

Dok je preciznost ispisa (sve o čemu govorimo su deklarirani podaci – uređaj još nije službeno izašao niti je testiran) Ankera standardnih desetinka milimetra (0.1 mm) što u preciznoj mehanici odgovara mjerenju u pedljevima i rezanju sjekirom i to tupom, u FDM 3D pisača s postojećim filamentima to je realna granica preciznosti koja se može postići, posebno u X i Y osi. Dakle, tu nismo ni očekivali velika unaprijeđenja.

Ono gdje je za uobičajeni i3 okvir nevjerojatna pomak je standarda brzina ispisa od čak 250 mm/s, dakle petput brže od uobičajenog standardnog ispisa od 50 mm/s. Istina – na YouTubeu se može naći primjere posebno CoreXY pisača koji idu i do 120 mm/s, ali nikada „iz kutije“, već s vrlo ozbiljnim preradama, kalibriranjima i trudom koji obično radi na nekom posebnom testnom primjerku ispisa, nikada kao standard za sve ispise.

AnkerMake M5 obećava petput brži od sada uobičajenog ispis kao standard za sve ispise.

Ovo je postignuto zahvaljujući korištenju tehnologije koju Anker zove „PowerBoost“ s jakim steperom za Y-os koji pokreće dvostruki remen, a za sve brine za 3D pisače neoubičajeno moćan XBurst 32-bitni trojezgreni procesor s RISC/SIMD/DSP hibridnom arhitekturom gdje dvije jezgre rade na 1,2 GHz i brinu se za sustav umjetne inteligencije, a treća jezgra je „klasični“ 32-bitni procesor na kojem se izvodi Marlin na 240 MHz. Procesor je specijaliziran za prepoznavanje slike jer ga direktno koristi ugrađena FullHD kamera.

Naime, jedan od velikih problema 3D ispisa danas su brojni neuspjeli ispisi. Kako su današnji 3D pisači mahom glupi, a ispisi traju satima i danima, ukoliko nemate stalan osobni nadzor (bilo fizički ili preko IP kamere) vrlo često se dogodi „špagetna katastrofa“, a pisač nastavlja dalje „ispisivati“ u prazno na mjesto gdje bi ispisni oblik trebao biti, a nije jer se odlijepio od podloge ili iz nekog drugog razloga.

Inteligentna kamera ovog pisača navodno je u stanju procesirati .gcode koji trebamo ispisati, na osnovu toga stvoriti prividnu sliku objekta na ispisnoj podlozi i uspoređivati stanje ispisa s idealnom slikom. U slučaju pogreške, zaustavlja ispis i daje signale zvučne i svjetlosne, odnosno šalje upozorenje u mrežu tako da korisnik zna da se stvari ne ispisuju.

Pored toga, osim što snima i šalje FHD sliku ispisa preko interneta, ugrađena kamera je u stanju i samostalno snimati „timelapse“ (ubrzane) videe koji su praktični nužnost u svijetu 3D pisača gdje se (čak i u slučaju petput bržeg ispisa od uobičajenog) stvari odvijaju puževskom brzinom.

Posebna pozornost dana je automatskom niveliranju podloge u matrici 7x7 blokova. Ugrađena sonda za niveliranje ne zahtijeva nikakvu kasniju ručnu nivelaciju povrh automatskog snimanja stanja osim ako korisnik sam ne mijenja ispisnu podlogu koja je različite debljine od standardne.

Ugrađeni ekstruder je direktnog tipa i to vrlo kratkog koraka tako da su problemi s retrakcijama i neželjenim nitima stvar prošlosti, a k tome „iz kutije“ radi s mekanim materijalima kao što je TPU. (Udaljeni, bowden ekstruderi, čini se stvar su prošlosti, ako je suditi po ovome pisaču i novom Enderu 3 S1 i Sermoonu V1 Pro - uskoro imamo njihov test)

Upravljanje je preko ekrana osjetljivog na dodir ili udaljeno preko WiFi, USB kabela, USB memorije ili OTA nadogradnje.

Od funkcija koje bismo željeli vidjeti, a za sada se ne spominju za cijenu od preko 700 dolara, su podrška za ispis polikarbonata (temperature glave od 300 stupnjeva naviše – kompletno metalna ispisna glava dostupna je kao nadogradnja, standardna ide do 260 stupnjeva, usprkos više nego potentnom 60-vatnom grijaču); kućište koje omogućava ispis ABS, PC i drugih visokotemperaturnih plastika bez vitoperenja i odljepljivanja od podloge, te Prusinu mogućnost zonskog kalibriranja temperature ispisne podloge koja je, ponovno, više nego korisna kod ispisa visokotemperaturnih plastika.

Ipak, i bez ovih mogućnosti čini se da je, AnkerMake M5 put u pravom smjeru za stvarno jednostavno korištenje pisača u kućnim uslovima i bez potrebe za ekstremnim razinama entuzijazma koje većina potencijalnih korisnika ionako nema.

Svakako ćemo ga imati na oku i nadamo se nekom testu do kraja godine (datum službenog izlaska je studeni ove godine) iako Hrvatska, kao što ste mogli vidjeti na gornjoj slici, nije na službenoj listi zemalja gdje će se distribuirati.