Glasine o novoj generaciji Xbox konzole: Mogući dolazak 'Xbox Prime' 2026. godine

Prema neslužbenim informacijama, sljedeća generacija Xbox konzole mogla bi se pojaviti na tržištu 2026. godine pod nazivom 'Xbox Prime'. Ove nepotvrđene vijesti dolaze od poznatog izvora koji često objavljuje informacije o igri Call of Duty. U pitanju je pomalo bizarno ime pa sve to izaziva sumnje

The Ghost of Hope, poznati leaker vezan uz Call of Duty franšizu, tvrdi da Microsoft planira lansirati novu Xbox konzolu, potencijalno nazvanu 'Xbox Prime', već 2026. godine. Međutim, nije jasno je li 'Xbox Prime' samo kodno ime ili službeni naziv proizvoda. Ove spekulacije povezuju se s Microsoftovom strategijom razvoja usluge Game Pass.

Modern Warfare 4

Prema istom izvoru, nova Call of Duty igra iz studija Infinity Ward, koja bi mogla biti Modern Warfare 4, mogla bi se pojaviti kao jedan od prvih naslova dostupnih za novu konzolu. Ovaj vremenski okvir razlikuje se od ranijih procurjelih Microsoftovih dokumenata koji su sugerirali da bi sljedeća generacija Xbox i PlayStation konzola mogla stići 2028. godine.

Bizarno ime

Portal Readwrite komentira da bi bilo bizarno da se novi uredjaj zove "prime" kad je to povezano s Amazonovim i drugim brendovima:

"Naziv "Xbox Prime" vrlo je malo vjerojatan iz nekoliko uvjerljivih razloga. Prije svega, Amazon je uspostavio opsežna prava na zaštitni znak nad pojmom "Prime" kroz svoju Prime pretplatničku uslugu, koja je postala globalno sinonim za Amazonov brend. Time postaje iznimno nevjerojatno da bi se Microsoft upustio u korištenje ovog zaštićenog pojma za lansiranje važnog proizvoda, jer bi se vjerojatno odmah suočio s pravnim izazovima."

Skepticizmu dodatno pridonosi i nedavna istaknutost pojma "Prime" u popularnoj kulturi kroz brend energetskih napitaka Prime Logana Paula, što dodatno usložnjava situaciju oko zaštitnog znaka ovog pojma.

Nadalje, portal nije uvjeren da je riječ o novoj konzoli: "Čini se vjerojatnijim da će se, ako do realizacije dođe, raditi o značajnoj nadogradnji postojećeg Xbox Series X – nečemu što je osmišljeno za održavanje Microsoftove konkurentske pozicije na tržištu konzola i zadovoljavanje potreba njihove postojeće korisničke baze."