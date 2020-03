Microsoft objavio detaljne specifikacije za Xbox Series X

Danas je trebalo započeti ovogodišnje izdanje sajma GDC koje se održava u San Franciscu, ali kako je u narednih nekoliko mjeseci otkazano svako veće okupljanje radi pandemije koronavirusom kompanije su morale smisliti drugačiji način za prenošenje važnih informacija. Microsoft nije dugo čekao i u ranim jutarnjim satima u Kaliforniji na objavljene su točne specifikacije konzole Xbox Series X.

U službenom blogu je osim tehničkih informacija objavljeno i dosta drugih, no evo prvo tablice s onime što će se nalaziti u tom crnom kućištu:

Procesor 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU Grafička kartica 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Die Size 360.45 mm2 Proces izrade 7nm Enhanced Memorija 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus Propusnost memorije 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s HDD 1 TB Custom NVME SSD I/O 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed) Proširenje za pohranu podataka 1 TB Expansion Card Eksterni disk Podrška za eksterni HDD USB 3.2 Optički čitač 4K UHD Blu-Ray Drive Ciljane performanse 4K @ 60 FPS, do 120 FPS-a

Microsoft i konkretno šef Xboxa Phil Spencer već dugo najavljuju da će ovo biti najjača konzola, a prema ovome što je sada objavljeno možemo se složiti s njima. "Xbox Series X će podignuti ljestvicu za performanse, brzinu i kompatibilnost" i moramo im priznati da vrlo vjerojatno hoće. Osim glavne objave, na blogu se nalazi i rječnik pojmova za one koji se žele malo više informirati o svim terminima koje je Microsoft u glavnom tekstu spomenuo.

Uz prilično dugačak tekst o jačini konzole, u kojima se spominje podrška za Raytracing i koju su demonstrirali kroz Minecraft i Gears 5, rekli su da je druga najvažnija stvar na koju su se usmjerili brzina. Konkretno učitavanje, brzo otvaranje novih aplikacija i mijenjanje između onog što vam je trenutno otvoreno. Najveći utjecaj na to ima ubacivanje SSD-a, a dobili smo demonstraciju kroz dva videa - prvi se bavi učitavanjem:

Dok nam drugi prikazuje Quick Resume o kojem je Spencer pričao prošlog mjeseca:

Predstavili su i novu arhitekturu koja cijelu priču o brzini zaokružuje i koja se krije iza imena Xbox Velocity. Ova nova tehnologija povezuje integraciju između hardvera i softvera koja će, prema Microsoftu, "otključati nove mogućnosti koje do sada kod konzola nisu postojale i koje će omogućiti da 100 GB podataka developerima bude dostupno istog trena." Od ove će tehnologije najviše koristi imati velike igre s otvorenim svjetovima, kao što su RDR2, Final Fantasy XV i Assassin's Creed Odyssey, a ovo će timovima koji rade na novim projektima značajno olakšati posao.

Za kraj je bilo govora o kompatibilnosti s igrama koje su dostupne na starim konzolama, ono što je Microsoft prije pet godina nazvao Backwards Compatibility, a osim što ćete stare naslove moći zaigrati na Xbox Series X konzoli, one će izgledati i raditi bolje. Xbox tim također radi na tome da prošire katalog igara koje to podržavaju, a Smart Delivery sustav će osigurati da neovisno o tome na kojoj Microsoftovoj konzoli igrate dobijete najbolju verziju.

"Xbox Series X je najbrža, najjača Xbox konzola do sada i dizajnirana je za generaciju konzola u kojoj ste vi u središtu. Nadamo se da će ovaj detaljniji pregled odluka oko dizajna i tehnologija koje pogone Xbox Series X odgovoriti na pitanja koja ste imali i da sada imate dobru ideju o tome što možete očekivati kada konzola postane dostupna ovih zimskih blagdana", poručuje nam Microsoft. Govora o cijeni, naravno, nije bilo, ali sigurno je da neće biti jeftina. Moguće da će Xbox tim pripremiti nešto u stilu Xbox One, Xbox One X i Xbox One S konzola, no zasad se slabije i jeftinije varijante ne spominju.