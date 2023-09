Armored Core VI: Fires of Rubicon - Robotizirani plaćenici

Armored Core VI: Fires of Rubicon Proizvođač / izdavač FromSoftware/Bandai Namco Entertainment Dojam Jedna od najboljih "mechoidnih" pucačina u posljednje vrijeme, koja nije bez mana, ali istodobno je i vrlo zabavna Platforme PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Serijal Armored Core započet je davne 1997. godine, nakon čega su nas developeri svako malo obasipali novim nastavcima i spin-offovima, no posljednji punokrvni objavljen je prije punih jedanaest godina, zbog čega ga se mnogi igrači sjećaju kroz maglu. Igračima na PC-ju njegov naziv, pak, ne znači baš ništa, s obzirom na to da je tek sada, novim poglavljem Armored Core VI: Fires of Rubicon predstavljen na spomenutoj platformi. Razloge tolikoj pauzi i nepojavljivanju na PC-ju ne treba tražiti svijećom, već je dovoljno reći kako tu franšizu potpisuje ekipa FromSoftwarea, koja je bila zaposlena daleko popularnijim izdanjem, za koje bez sumnje svi dobro znaju – serijalom Souls.

Potonji je za Armored Core u isto vrijeme i blagoslov i prokletstvo. S obzirom na hvalospjeve na račun Elden Ringa i Dark Soulsa III, nema sumnje kako će masa igrača požuriti s nabavkom, jer ipak, radi se o novom projektu FromSoftwarea, čime je osigurana velika početna baza igrača koja se pribraja starim fanovima koji su prethodnike ganjali na PlayStationu, a kasnije i na Xboxu. S druge strane, očekivanja su dakako nerealna i odmah kažemo, ovo nije Elden Ring s robotima. Ni najmanje, riječ je o konceptualno potpuno različitim igrama, od kojih svaka ima svoje čari i nedostatke, te dijele vrlo malo poveznica, no teško se otarasiti usporedbi pokraj tako dobre ostavštine.

Sama priča nevezana je za prethodnike i da biste se u nju uživjeli, ne treba znanje od ranije. Dapače, priča smještena u daleku budućnost potpuno je šablonski odrađena, i govori o pohlepi velikih korporacija za vrijednim sirovinama, iskorištavanju plaćenika koji kontroliraju masivne mechove, i općem nemaru za bilo što osim profita. Ništa što već nismo vidjeli, slušali, pa i čemu svjedočimo svakodnevno, a realno, koliko je truda uloženu u nju, toliko ćemo je dugo i pamtiti. Tome u prilog ide i razvoj kampanje, koji se svodi na odabir misije, njezino obavljanje za otprilike desetak minuta, bilo da se radi o eliminaciji grupe protivnika, obrani određenog područja, bilo o krčenju puta do kakvog bossa, te povratak na matičnu stanicu bez ikakva zamjetnog grananja ili slobode izbora.

Kako smo počeli, ispada da je Armored Core VI potpuni promašaj, pa ćemo to brzo ispraviti te spomenuti kako je sve navedeno samo fasada iza koje se krije eksplozivna i pametno osmišljena igrivost, koja od igrača traži brze reflekse i prilagodbe, ovisno o stanju na terenu. Masivni roboti koje kontroliramo nemaju ljudska ograničenja, i na raspolaganju nam je niz poteza koje koristimo u napadima i obranama, jer je zamišljeno da oko protivnika treba "plesati" i postupno ga oslabjeti, kako bismo mu zadali niz jakih napada. Agresivno igranje više je nego poželjno, kod jačih protivnika i imperativ, jer se skala štitova brže iznova regenerira ako ne zadajemo oštećenja, a sve to treba ukomponirati u izbjegavanje njegovih napada i uočavanje pravih prilika.

Naše robote možemo opremati svakojakim oružjima, što opet unosi dozu strategije. Primjerice, laseri rade manje štete, ali su izdržljiviji, raketama je moguće gađati više protivnika odjednom, dok su napadi iz blizine ograničeni na dohvat "ruke", ali i vrlo učinkoviti kada su štitovi spušteni, samo pripazite da pobjegnete prije no što se neprijatelj vrati u borbu. Dakako, oružja nisu jedini dodaci, pa napretkom otključavamo svakakve nove sposobnosti, no koliko smo primijetili, nakon što pronađemo konfiguraciju koja nam odgovara, odnosno onu koja će nas pretvoriti iz plačljivog slabića u lokalnog štemera, koji se ne boji izazvati brojčano nadmoćnije protivnike, teško ćemo se odlučiti za zamjenu i isprobavanje nečeg novog, no opet, sve opcije i specijalizacije su otvorene.

Armored Core VI: Fires of Rubicon definitivno je najbolje izdanje tog serijala, i svidjelo nam se što su autori ostali vjerni davno zacrtanom predlošku, koliko god to bilo dobro ili loše. Nema sumnje da će stari fanovi dijeliti naše mišljenje, no novi igrači, stasali uz Soulse, mogli bi biti pomalo razočarani, iako je ovdje riječ o jednoj od ponajboljih novijih igara na temu mechova, pod uvjetom da volite takva futuristička okruženja s gomilom akcije.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio izdavač