Dragon Age: The Veilguard - Polovično zadovoljstvo

Ekipa BioWarea nesumnjivo zna raditi dobre igre, što su i dokazali nebrojeno puta, no s Dragon Ageom nikako da nađu dobitnu formulu. Tome svjedoči primjetna raznolikost, kako u kreativnosti, tako i u igrivosti svih dosadašnjih nastavaka koji su dosad na neki način bili povezani jedni s drugima, no novo poglavlje, punim imenom Dragon Age: The Veilguard, dijeli više zajedničkih elemenata s Mass Effectom, poglavito njegovim drugim nastavkom, nego sa svojim prethodnicima. Kako ne bi bilo zabune, Mass Effect 2 jedna nam je od dražih igara, i odigrali smo ga kompletnog nekoliko puta, no imamo dojam da se njegova formula, u slučaju Dragon Agea, nije baš najbolje uklopila.