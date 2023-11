Euro Truck Simulator 2 West Balkans - Što će nama šoferima kuća

Euro Truck Simulator 2 West Balkans Proizvođač / izdavač SCS Software Dojam Simpatičan dodatak koji će velikoj zajednici sigurno pridružiti nove igrače, mahom s ovih prostora. Platforme PC

Češki razvojni tim SCS Software je svojim serijalom Truck Simulator očito pogodio ukus igrača koji njihove igre igraju godinama nakon izlaska. Možda je najbolji primjer Euro Truck Simulator 2 koji je nedavno proslavio jedanaesti rođendan, a developeri ga konstantno nadograđuju novim dodacima i zakrpama koje poboljšavaju igrivost, dok je na Steamu čak 97 posto igrača, od ukupno pola milijuna, dalo o njemu pozitivno mišljenje. Što je to toliko magično u vožnji kamiona od točke A do točke B vjerojatno nikada ne bismo provjerili zbog tolikog broja novih igara koje svakodnevno pristižu i koje valja obraditi, no najnoviji dodatak West Balkans nas je natjerao da u potkošulji i s ručnikom oko vrata krenemo u ovu transportnu avanturu.

Euro Truck Simulator 2 je u osnovi arkadna simulacija vožnje kamiona u kojoj osnivamo tvrtku i krećemo u izvršavanje naručenih poslova prijevoza robe. Ovisno o odabranom središtu, isprva će nam na raspolaganju biti kraće rute, a kasnije sve duže, čija odredišta variraju o kupljenim dodacima. Nakon obavljenog posla slijedi isplata koja je umanjena ukoliko smo napravili koji prometni prekršaj, imali sudar ili pak promašili skretanje pa smo na cilj stigli nakon vremenskog roka, a nakon toga uzimamo novi posao i tako u krug. Dakako, kamione valja održavati, što također košta, baš kao i nadograđivati, a vremenom ćemo uz našu ušteđevinu podići kredit i nabaviti moćnija čudovišta oboružana kojekakvim suvremenim vozačkim dodacima.

U proteklih jedanaest godina su autori Euro Truck Simulator 2 obogatili s čak 86 zasebnih dodataka i dok je većina kozmetičke prirode, devet ih je predstavilo nova područja Europe, a jubilarni deseti je upravo West Balkans. U istom su pokrivene Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Albanija, dakle sve zemlje iz ove regije, te trideset gradova od čega je njih nekolicina i nešto detaljnije rekreirana. Dakako, zaboravite na vjerne kopije i smanjite očekivanja, no zanimljivo je vidjeti povijesne jezgre Splita ili primjerice Sarajeva. Ili primjerice Domovinski most koji će vas dočekati već u uvodnom ekranu ukoliko za sjedište tvrtke odaberete Zagreb.

Glede same igrivosti, ista nije mijenjana, već kako smo rekli u uvodnom dijelu, konstantno poboljšavana. Kamioni sporo ubrzavaju i sporo koče, te su vrlo dugački što valja imati na umu kod prestrojavanja, no isto su tako oboružani svom silom naprednih pomagača u vožnji. Dapače, nakon prihvaćanja posla, ruta se automatski prikazuje na putnom računalu i sve što treba je pritisnuti gas i paziti gdje valja skrenuti. Nažalost, primijetili smo da nadolazeća prestrojavanja u trake za odvajanje s autocesta ponekad nisu prikazane i lako ih je previdjeti, što uzrokuje gubitak dragocjenog vremena. Od ostalih nedostataka, kamioni tu i tamo misteriozno trenutno prepolove brzinu, s primjerice 80 km/h na 40 km/h, dok semafori jednostavno prekratko traju i pravo je čudo kad "na zeleno" uspijemo skrenuti ukoliko je neki auto ispred nas, no to su navodno problemi koji su prisutni već godinama. Nažalost, izuzev kamiona, svijet igre je prilično pust i nedostaje detalja, te je primjetno da je Euro Truck Simulator 2 grafički prilično zaostao, točnije, da ga je vrijeme pregazilo.

Ipak, to ne umanjuje igrivost ovog naslova koji nam je omogućio da na trenutak zavirimo u svijet auto-prijevoza i za par desetaka minuta posjetimo Berlin. Što se tiče samog dodatka, moramo naglasiti da je cjenovno gotovo isti kao i sama igra koju proširuje, pa možda nije loše pričekati kakvu rasprodaju kada se cijene drastično spuštaju. Euro Truck Simulator 2 svakako ima svoju publiku i imat će je još dugo, čemu svjedoči i najava nove ekspanzije na kojoj developeri rade, a ista će nas za par mjeseci odvesti put Grčke.

Igrano na PC-ju, kod ustupio proizvođač