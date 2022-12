Goat Simulator 3 - Što luđe, to bolje

Goat Simulator 3 Proizvođač / Izdavač Coffee Stain Studios / Coffee Stain Publishing Platforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S URL https://www.goatsimulator3.com/

Prvo izdanje Goat Simulatora napravilo je prekretnicu u žanru akcijskih komedija, ako ih tako možemo nazvati. Istina, postojao je "šokantni" Postal koji je istodobno pokušavao biti ozbiljno neozbiljan, ali ispao je polovičan u svakom pogledu, no Goat Simulator otprve je igrao na neozbiljnost. Svi koji su ga svojedobno zaigrali vjerojatno se sjećaju početnog osjećaja zbunjenosti i pitanja "tko je tu glup", no nakon pola sata, s osmjehom na licu skidali bi snimke zaslona i hihotali se kasnije pokazujući ih prijateljima. Prepun bugova i nesavršenosti, Goat Simulator ubrzo je dobio kultni status, a ostalo su odradili kreativci svojim modifikacijama, koji su mu osigurali dugovječnost.

Osam godina kasnije stiže nam Goat Simulator 3, još neozbiljniji uradak ekipe Coffee Staina, koja nam od samog starta daje naslutiti da je sve u njemu puka zezancija. Naime, drugi dio ne postoji, dok sam uvod u igru i parodija na Skyrim dodatno potiču našu znatiželju da vidimo što dalje. Ništa pretjerano nismo otkrili, s obzirom na to da se memeovi na temu kola iz Skyrima ionako godinama ponavljaju svako malo, a i već u ovom dijelu teksta dajemo vam naslutiti s čime imate posla, i da napomenemo, to nije jedina igra koje se naša vesela kozica dotiče, ali isto tako, niti je najvažniji element zbog kojeg bi netko uopće pomislio zaigrati ovu ludost od igre.

Ni sami nismo vjerovali, ali u ovom drugom, pardon, trećem nastavku, postoji neka priča u vidu niza zadataka i događaja, kao i dostignuća, poput postizanja maksimalne brzine klizanjem po električnim vodovima, ili, pak, jedno od kasnijih kompliciranijih, kako natjerati nekoga da vas zagrli, za što valja riješiti jedan ključan i nimalo jednostavan korak ranije, no kao i svaki poseban izazov, vrijedan je truda. Da stvar bude bolja, izazovima sakupljamo bodove koje pretačemo u masu kozmetičkih dodataka, u većini slučajeva bez nekih dodatnih pogodnosti, no kasniji predmeti donose i određene bonuse, dok rješavanjem zadataka napredujemo u redu misterioznih Iluminata. Zašto njih? Blage veze…

Kao i ranije, osnovu čine sposobnosti naše koze, poput udarca glavom, raznih skokova i povlačenja predmeta jezikom, što ne zvuči pretjerano zabavno, no u jednom trenutku ćete, kao i većina igrača, potpuno odbaciti sve barijere razuma, i divljanje će započeti samo za sebe, s gomilom destrukcije u svim smjerovima. Dapače, u određenim smo trenucima svjedočili razaranju, a da za to nismo bili krivi, no uz našu naknadnu malu "pomoć", sve je izgledalo još ljepše, veće, luđe i vatrenije.

Samo područje, prema riječima developera, gotovo je dvadeset puta veće od onog iz prvog dijela, i uistinu imamo što raditi nešto manje od desetak sati, koliko će vam trebati za lagano završavanje ovog prilično upeglanog uratka. Istina, developeri su se prilično potrudili u uklanjanju bugova, pa nema rastezanja jezika unedogled ili mogućeg scenarija na kojem se dva predmeta preklope, i vučemo ih za sobom dok igru ne ugasimo. Dakako, postoje situacije povezane s ragdoll fizikom koja krasi sve likove, pa dolazi do trzanja prilikom pomicanja udova u "besvjesnom" stanju, i da spomenemo, nakon svake gluparije simulacija lutkarskog izvijanja tijela pokreće se i na kozi, pa se što prije naviknite da je treba isključiti kako biste se osovili na noge, umjesto gledali desetak ili više sekundi prevrtanje po livadi ili gdje već padnete.

U konačnici, Goat Simulator 3 nije loša igra, ali vrlo je teška za preporuku. Dakako da će okupiti vjernu zajednicu od ranije, koja će uživati u otkrivanju sadržaja i spački za koje ni developeri nisu svjesni da postoje, no jednostavno morate biti u specijalnom raspoloženju kako bi vam sve sjelo na mjesto. Bez toga, početni hihoti ubrzo prelaze u tup pogled i u konačnici, ugasit ćete igru jer će vam postati dosadna. Prosudite sami.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio proizvođač