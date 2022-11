Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC - Dobrodošla paučina

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Proizvođač / Izdavač Insomniac Games, Nixxes Software / PlayStation PC LLC Platforme PC (PS4, PS5) URL https://www.playstation.com/en-hr/games/marvels-spider-man-miles-morales/

Prije nekoliko mjeseci imali smo priliku prvi put zaigrati Marvel’s Spider-Man Remastered na PC-ju, što nije prošlo bez prethodnih predrasuda. Naime, naviknuti na činjenicu da je taj naslov vezan uz PlayStation, na kojem smo ga svojedobno zaigrali, bili smo malo skeptični kako će igra takve specifične igrivosti biti prihvaćena u zajednici koja s toliko žara uzdiže svoju platformu iznad svih ostalih. Srećom, Nixxes Software odradio je zadatak bolje od očekivanog, pa smo, uz mnogo manje napetosti, očekivali predstavljanje njegova spin-offa na PC-ju. Riječ je, dakako, o igri Marvel's Spider-Man: Miles Morales, koja nam stiže samo tri mjeseca nakon daleko poznatijeg izvornika, no da budemo iskreni, nekako nam je i draži, kako u originalu otprije dvije godine kada smo ga premijerno igrali na novoj generaciji Sonyjeva PlayStationa, tako i u ovoj verziji, prilagođenoj PC-ju.

Ne znamo je li riječ o samom glavnom junaku, koji nam je svjež i zanimljiv, jer ipak pripadamo generaciji odrasloj poglavito uz stripove, i Spider-Mana smo se u djetinjstvu načitali preko glave, te nam je Peter Parker dosadio davnih dana, ili možda o idealnoj dužini, bez previše praznog hoda, a možda nam je Miles Morales zaglavio u sjećanju kao jedna od prvih igara koje smo zaigrali na PlayStationu 5, no činjenica jest da smo mu se proteklih nekoliko dana zdušno posvetili, kao da ga igramo prvi put i uživamo u čudu neviđenom. Istina, prilikom testiranja malo smo se više posvetili razlikama između konzolaške verzije i one za PC, no i dalje smo mišljenja kako je riječ o jednoj od najboljih igara na temu superheroja općenito.

Prisjetimo se, Peter Parker odlazi iz grada, a Miles Morales čini početničku grešku i oslobađa moćnog zločinca, pri čemu dobiva nove sposobnosti. Iako je i sam Spider-Man, razlike između Moralesa i Parkera ipak postoje, pa je primjetno kako je tutnjanje gradom korištenjem paučine kod junaka ovog poglavlja na momente nespretno, dok je u borbama mnogo agilniji, s vidljivim akrobatskim vještinama. Uz to, Morales dobiva i sposobnost privremene nevidljivosti, što će ljubitelji prikradanja i iznenadnih napada itekako znati cijeniti, baš kao i nove udarce, koji će kasnije dobiti i strujni udar, no nešto ostavljamo i vama na otkrivanje.

Kad je riječ o tehničkoj strani, Marvel's Spider-Man: Miles Morales na PC-ju je impresivan, kao i u verziji za PlayStation 5, počevši od podrške za ray-tracing i Dual-Sense kontroler, koji savršeno prenosi osjetilne podražaje, iako smo zbog bežične veze ipak radije koristili Xboxov, dok kombinacija tipkovnice i miša sasvim solidno ispunjava svoju zadaću glatke kontrole lika. Dakako, uvrštena je i podrška za DLSS, dapače i ona za verziju 3.0 te Nvidijine tehnologije, što ovaj naslov čini jednim od prvih koji dodatno poboljšavaju ionako zvjerske performanse novih grafičkih kartica serije RTX 4000, samo ne zaboravite skinuti najnovije upravljačke programe.

Sve u svemu, Marvel's Spider-Man: Miles Morales nastavlja uspješan niz donedavnih ekskluziva za PlayStation, koje pristižu i na PC, a posebno smo sretni što je od prvog dana igriv i na Steam Decku, od kojeg se u posljednje vrijeme ne odvajamo, i zbog kojeg nam je ruksak vječito na leđima kamo god krenuli. Nikad ne znate u kakvoj ćete čekaonici zapeti, a ubijanje vremena uz avanture Milesa Moralesa više su nego dobrodošlo štivo u takvim prigodama.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio proizvođač