Red Dead Redemption 2 - Bande Divljeg zapada

Red Dead Redemption 2 Proizvođač/Izdavač Rockstar Žanr TPS Platforme PS4, Xbox One

Šezdesetak sati nakon početka igre, još uvijek ne nedostaje stvari koje oduševljavaju. Svijet Red Dead Redemptiona 2 toliko je detaljan, toliko ispunjen sitnicama kakve mnogima neće privući pozornost, i aktivnostima koje gotovo svima hoće, da je naprosto nemoguće reći koliki mu je doista “rok trajanja”. Istina, glavna priča možda neće potrajati šezdeset sati, i oni koji u svijet kauboja uskaču samo kako bi prošli kroz centralni narativ potrošit će upola manje vremena. No, ako doista požele zagrepsti ispod površine, ova će ih igra zabavljati mjesecima.

Red Dead Redemption 2 u svojoj je srži prequel Red Dead Redemptionu iz 2010. godine. Iako ne prati istog protagonista – popularnog revolveraša Johna Marstona – igra nije skočila u neko potpuno drugo okruženje, kao što to Rockstarova djela često čine. Centralnu ulogu ovaj je put preuzeo Marstonov prijatelj Arthur Morgan, pesimističan tip, grub i prizeman, ali nekarakteristično realističan u usporedbi s likovima kakve Rockstar u svojim igrama voli prikazivati. Arthur svoje dane provodi rješavajući mutne poslove, odreda one namijenjene grubijanima, no od samog je početka jasno da to nije ono što želi. Dapače, ovaj revolveraš prepoznaje da vrijeme odmetnika polako završava te se priprema na napuštanje svoje bande i povlačenje u osamu gdje će, barem tako planira, živjeti ostatak svojih dana.

Priča o Arthuru Morganu razvija se relativno sporo, gotovo u stilu TV serijala u kojima prva epizoda – u ovom slučaju prvo poglavlje – služi upoznavanju njenih pravila, a kroz preostale se gradi čvrsta i smislena veza s protagonistom, njegovim partnerima, prijateljima i neprijateljima. Vrijednost priče Red Dead Redemptiona 2 možda je najveća od Rockstarovih igara dosad, no to ne znači da nema lakih, gotovo satiričkih elemenata. Ovo je Rockstarova igra u svakom smislu te riječi. Iz sata u sat druženja s igrom jasno je da je ovo djelo istih onih ljudi koji stvaraju satiričko remek-djelo Grand Theft Auto. Suludih likova, još luđih sporednih misija i aktivnosti ne nedostaje gdjegod se okrenuli, pa se ni oni kojima priča u videoigrama nije osobito važna mogu zabavljati unedogled.

Krojač svoje avanture

Kad je u pitanju mehanika, Red Dead Redemption 2 ne odmiče se mnogo od Rockstarovih ostalih igara, a posebno svog prethodnika. To znači kako je igra pristupačna, ali i da je iznimno slojevita. Mehanika pucanja doživjela je najmanje promjena, i nastavlja se oslanjati na prokušani sustav auto-aim, uparen sa sustavom zaklona. To nije najsretnije rješenje za igrače koji traže ozbiljniji izazov, no takvima uvijek ostaje mogućnost isključivanja auto-aima i testiranja vještina u često nepraštajućim situacijama. Novost u napucavanju tek su različite vrste streljiva, kojima je moguće napuniti neko od nekoliko desetaka oružja dostupnih u igri. Svoje alatke za ubijanje Arthur može napuniti mecima koji lete brže, rade više štete ili imaju veći domet, a sve ovisno o situaciji u kojoj se nalazi. Odgovarajuće je streljivo potrebno birati i za vrijeme lova, jer oštećena trupla životinja vrijede mnogo manje od onih maksimalno očuvanih.

Lov je ovaj put važan iz više razloga, a prodavanje ulova samo je jedan od njih. Naime, Red Dead Redemption 2 ima nekoliko elemenata karakterističnih za survival igre. Arthur možda neće postati gladan, niti će ga moriti biološke funkcije, no s vremenom će mu padati kapacitet zdravlja, izdržljivosti i koncentracija. Kako bi te kategorije napunio, mora konzumirati hranu i piće, a do njih se dolazi lovom, craftanjem ili krađom. Slično vrijedi i za njegova konja, za čije se zdravlje i higijenu važno brinuti, u suprotnom se počne ponašati nepredvidivo i postaje neposlušniji. Arthur mora brinuti i o svojoj higijeni, no ponajviše iz estetskih razloga. Nitko ne voli ostatke gnojiva na svojoj odjeći nakon misije na obližnjoj farmi, ili neugledne dlake na licu, od kojih svaka ide svojim smjerom. Kupanac u jezeru ili hotelu te posjet obližnjem brijaču, sve će riješiti.

Dakako, nijedna od ovih, ali ni brojnih drugih mehanika, nije od odlučujuće važnosti. Rockstar je na neki način stvorio svijet mogućnosti i opcija u kojem igrač može sudjelovati onoliko intenzivno koliko želi, i tako krojiti vlastitu avanturu. Ipak, bila bi prava šteta ne istražiti svijet u koji je nedvojbeno uloženo neljudski mnogo pozornosti, svijet u kojem svaka akcija ima reakciju, u kojem ništa ne prolazi nezapaženo. Svijet koji, poput ovog pravog, živi i potencijalno nudi više nego što u jednom životu možete otkriti.

Tehnološko čudo

Čak i uz minimalno štucanja glede mehanika, prije svega onih pucačkih, kojima nedostaje dubine, Red Dead Redemption 2 djeluje kao savršeno oslikana slika. Njegov otvoreni svijet izgleda nevjerojatno dobro, ne samo zbog dobrog dizajna i realistične podjele na zone, već kao ukupan proizvod. Takozvane kontekstualne animacije djeluju toliko prirodno da je ponekad teško razabrati radi li se o filmu ili igri. Primjerice, jašete li blizu grana, Arthur će se rukama zaštititi od potencijalnih udaraca. Isto tako, dotaknete li granu pokrivenu snijegom, izazvat ćete mini lavinu, a prolaskom kroz snijeg ili blato, iza sebe ćete ostaviti tragove koji zapravo odgovaraju onome što nosite na nogama. Isto vrijedi za životinje, ali i protivnike, koje je tako moguće pratiti.

Razina detalja na svakom elementu u svijetu nevjerojatna je, a još je nevjerojatnija stabilnost kojom se igra izvodi na moćnijim konzolama – PlayStationu 4 Pro i Xboxu One X. Možemo samo pretpostavljati koliko će impresivnije RDR2 izgledati jednom kad sleti na PC, a to bi se, ako je vjerovati glasinama, moglo dogoditi prije nego kasnije. Držimo palčeve, jer igrači na PC-ju ne bi smjeli ostati bez ovakvog remek-djela.

Kauboji na mreži GTA Online predstavljao je svojevrsnu evoluciju Rockstarovih igara. Da, dio njih i ranije je imao online komponente, no nijedna nije bila tako detaljna i nije dobivala toliko pozornosti kao GTA Online. Ova je igra s vremenom postala sve-u-jedan zabava za sve profile igrača, a Rockstar to planira učiniti s Red Dead Onlineom. Ta komponenta u beta verziji bit će dostupna nekoliko dana nakon zaključenja prosinačkog broja Buga, a puna verzija slijedi nedugo nakon toga. Ako je suditi prema povijesti, Red Dead Online zaslužit će vlastitu recenziju, pa ju očekujte čitati i na ovim stranicama. Dotad, vraćamo se preriji.