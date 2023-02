SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - Povratak u Bikini dolinu

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake Proizvođač / Izdavač Purple Lamp Studios/THQ Nordic Dojam Očekivali smo sličnost s Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, no nismo se nadali da je igrivost gotovo identična, a inovacije se mogu nabrojati na prste jedne ruke Platforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch URL https://cosmicshake.thqnordic.com/

Kao i svaka animirana serija, Spužva Bob, ili u originalu SpongeBob SquarePants, mnogima je obilježio jedan dio mladosti, tijekom koje su doslovce gutali nevjerojatne i često brutalno jezive scene spomenute žute spužve i njegovih sugrađana, poglavito Zvijezde Patrika, Lune, Kalamarka i dakako, Slavka, morskog puža koji mu je više od kućnog ljubimca. Količina humora kojim ovaj serijal obiluje uistinu je nevjerojatna, ako vam se takav pristup sviđa, no opet, sve ovisi o tome kako vam sjeda i jeste li spremni na njega, jer prisiljavati se nema smisla.

Isto vrijedi i za prethodnu igru otprije tri godine, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, koja je u biti remake dvadeset godina starog naslova iz vremena PlayStationa 2. Postigla je tada iznenađujuće veliki uspjeh, ne tako dobar kod kritike, koliko u prodaji, pa je 2021. THQ Nordic objavio da je razgrabljeno preko dva milijuna primjeraka, što je za godinu dana i više nego odličan rezultat. Posljedica svega je nalog istom razvojnom timu Purple Lamp Studios da porade na duhovnom nasljedniku, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, koji smo ovih dana napokon zaigrali.

Dok nam je SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated neobično dobro sjeo, dijelom jer već dugo nismo igrali neki neobvezujući platformer iznimno opuštajuće igrivosti, a dijelom i jer nas je podsjetio na Spužvu Boba, kojeg u ovom formatu već jako dugo nismo vidjeli, imamo osjećaj da je The Cosmic Shake ipak stigao malo prerano, gledamo li sadržaj koji nudi, no opet, potpuno je jasno da je ovaj naslov, kao i prethodnik, namijenjen mlađim igračima, kao i fanovima koje nakon svih ovih godina otkačeni humor i lagani stil igranja još uvijek uveseljavaju.

Sama priča počinje od sirene proročice, koja Spužvi Bobu i njegovom nerazdvojnom prijatelju Patriku daruje čarobnu sapunicu za mjehuriće, no stvari krenu po zlu, i morat ćemo posjetiti nekolicinu tematskih paralelnih svjetova, kako bismo spasili prijatelje. Oni uključuju posjet Divljem zapadu, srednjem vijeku i, primjerice, svijetu pirata, a svaki je unikatan, uz izazove koji će detaljnim avanturistima oduzeti i više od desetak sati slobodnog vremena, što je više nego prihvatljivo, s obzirom na to da je inicijalna cijena na Steamu upola manja od hitova koji pristižu u posljednje vrijeme.

Ipak, to ne umanjuje činjenicu da je The Cosmic Shake glede igrivosti gotovo identičan naslovu Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, uz svega nekoliko novih zanimljivosti, poput jahanja morskog konjica, no neke vidne inovacije ne postoje. Isto vrijedi i za koncept napretka, pa tako i dalje gaće označavaju živote, glavni napad Spužve Boba izvodi se mrežicom za meduze, valja se potruditi pa sakupiti kuharske špatule, i tako redom. Ukratko, sve što ste vidjeli u prethodniku, sada se nalazi i ovdje, uključujući doduše neke nove, ali svejedno ponavljajuće protivnike, na koje ne treba trošiti riječi. Najveći izazov tijekom igranja bit će otkriti kako dospjeti do neke lokacije, no i to nakon prvih eventualnih problema ubrzo sjeda na svoje mjesto.

Dakako, valja spomenuti i humor, kao neizostavni element ovog animiranog serijala, dok nas Patrikove gluposti čak ni dan-danas ne prestaju oduševljavati i nasmijavati. Uz humor, vidne su i grafičke izmjene, premda nam se osobno nisu pretjerano svidjele. Naime, umjesto grubih crta koje kao da su naglašavale starost čitave franšize što je Rehydrated odlično obavio, The Cosmic Shake u potpunosti je zaglađen, od okruženja, pa do samih likova koji izgledaju plastično. Činjenica jest da su filmovi, pa čak i spin-off animirani serijal Patrikov Zvjezdani Show rađeni upravo tako, te kako smo svjesni da se išlo na ruku novim/mlađim generacijama, te kako, realno gledajući, čitava priča izgleda primamljivo i blještavo, no to nije Spužva Bob kojeg smo izvorno upoznali.

Imajući na umu sve viđeno, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake preporučujmo zaigrati isključivo velikim fanovima koji ne traže neke posebne izazove, kao i mlađim igračima, među kojima će nekima ovaj naslov zbog jednostavnosti zasigurno predstavljati prvi susret sa svijetom videoigara. Sve više od toga, morat ćete potražiti u nekom drugom virtualnom okruženju.

Igrano na PC-ju, kôd ustupio proizvođač