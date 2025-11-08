The Outer Worlds 2 – Logičan nastavak bez većih iznenađenja

Ekipa Obsidiana prihvatila je kritike i nastavak The Outer Worldsa napravila većim, ljepšim i zanimljivijim, no nismo se mogli oteti dojmu da je općenito propuštena prilika za veći napredak

Ghost Of Yōtei Proizvođač / Izdavač The Outer Worlds 2 Dojam Iako potencijal igre i prilika za značajniji napredak nisu do kraja iskorišteni, The Outer Worlds 2 je vrlo lako preporučiti ljubiteljima akcijskih RPG-ova Platforme Xbox Series X|S, PS5

Ekipa Obsidiana poznata je po odličnim RPG-ovima, pa nas je prosječnost Avoweda, objavljenog početkom godine, prilično iznenadila. Daleko od toga da je igra bila loša, no imali smo dojam da čitav svijet djeluje previše pasivno, nezanimljivo i s mnoštvom neiskorištenog potencijala, što je vjerojatno posljedica činjenice da su ovi nesumnjivo talentirani developeri istovremeno radili na još dva projekta – Groundedu 2, koji je trenutno u programu ranog pristupa, te nastavku The Outer Worldsa, RPG-a koji nas je prije šest godina zdravom dozom humora i klasičnim RPG iskustvom uz poneke nove elemente oduševio.

Prije nekoliko dana na tržište je stigao The Outer Worlds 2, koji nas vodi u SF avanturu smještenu u svemirsku koloniju Arcadia. Već je na samom početku ponovno vidljiva prisutnost satire koja se provlači tijekom čitave igre, premda nije toliko iznenađujuća i svježa kao ona viđena u prvom poglavlju. Činjenica jest da je izrugivanje na račun frakcija koje su preslika stvarnog svijeta nedvojbeno zabavno, no istovremeno i prilično predvidljivo.

Primjerice, dok se Protectorateu, autokratskoj diktaturi koja vlada kolonijom, ne možemo pridružiti jer asocira na totalitarističke režime, njima suprotstavljenoj frakciji Auntie’s Choice ipak možemo – samo zato što su manje zlo od strane na vlasti, bez obzira na kolateralne žrtve koje prate naše odluke u nastojanju da se popnemo na društvenoj ljestvici kapitalističkog uređenja.

Iako se na svakom koraku čini kako sve naše odluke čine bitnu razliku za razvoj igre i njezin mogući kraj, u osnovi to baš i nije toliko značajno koliko to dramatični dijalozi sugeriraju. Tek na nekoliko mjesta glavne priče mijenjamo završni ishod, dok su svi ostali zadaci nevažni – barem što se tiče glavne radnje. Istina, neki od njih prilično su originalni i zabavni, pa se isplati istražiti okruženje, no ne bi bilo loše da su vidljiviji jer ih je lako propustiti.

Hvalimo činjenicu da ne postoji „kriva odluka“ zbog koje bismo zapeli u nekom dijelu igre, već se daljnja radnja prilagođava našim postupcima, ali opet, voljeli bismo da svojim postupcima možemo ostvariti veći utjecaj na svijet oko nas.

Borbeni dijelovi predstavljaju vidljiv napredak u odnosu na original. Osim što su na raspolaganju raznolikija oružja, naglasak je na izradi modifikacija kojima ih možemo poboljšati kako bismo iz njih izvukli maksimum u skladu sa sposobnostima našeg lika, umjesto da svakih desetak minuta dobivamo novo. Sustav nadogradnji vrlo je dorađen i privlačan igračima koji vole takve elemente u igrama, no za one koji samo žele proletjeti kroz igru bez previše petljanja, može biti veliki minus.

Doduše, The Outer Worlds 2 takvima nije ni namijenjen, što je vidljivo i u mehanikama razvoja lika. Zbog različitih sposobnosti i ograničenog broja bodova koje je moguće u njih uložiti, stvaranje univerzalnog vojnika koji će biti dobar u svemu nemoguće je. Naravno, nitko ne brani da u sve uložimo pomalo – igra zbog toga neće postati neigriva – no napredak će biti sporiji nego ako se fokusiramo na nekoliko ključnih sposobnosti i koristimo ih cijelo vrijeme.

Ono što posebno oduševljava jest sustav mana (Flaws), koji se pojavljuje nasumično ovisno o tome kako igramo. Funkcionira tako da igra prati naše postupke i nudi određeni bonus koji dolazi uz negativan efekt. Primjerice, ako često mijenjate spremnik streljiva prije nego što ste ispucali prethodni, igra će ponuditi bonus od 50 % više metaka u spremniku, ali ako ga ne zamijenite prije ispucavanja posljednjeg metka, idućih osam sekundi radit ćete 40 % manje štete.

Koristite li često čučanj, moći ćete odabrati bonus bržeg spuštanja u taj stav, no pritom vas protivnici u radijusu od deset metara mogu čuti. Mane možete odbiti, no ako ih prihvatite, ostaju trajno vezane uz vašeg lika bez mogućnosti uklanjanja.

Ako ste igrali prethodnika, znate što od The Outer Worldsa 2 možete očekivati. Činjenica jest da ovaj naslov nije u rangu najboljih Obsidianovih RPG-ova, ali je nesumnjivo zabavno ostvarenje koje, unatoč tome što djeluje školski odrađeno, ima mnogo toga za ponuditi.

Igrano na PC-ju (PC Game Pass)