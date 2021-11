Detalji Battlefield Portala, najveće inovacije koja dolazi s Battlefieldom 2042

Premda smo prilikom najave sumnjičavo pogledavali u smjeru Battlefielda 2042, kako se približava izlazak, tako smo sve nestrpljiviji isprobati ga. Ne zbog same kampanje i multiplayera, koje ćemo bez sumnje svakako zaigrati, već zbog Battlefield Portala, svježe inovacije koja bi mogla biti slijedeća velika stvar u svijetu pucačina ukoliko u konačnici ispadne kao što developeri obećavaju.

U osnovi, riječ je o modifikacijskim alatima koji dolaze s igrom, no za razliku od sličnih elemenata koji nisu nepoznanica u mnogobrojnim igrama, Battlefield Portal će nam omogućiti da proživimo bitke koje smo odigrali u Battlefieldu 1942, Battlefieldu Bad Company 2 i Battlefieldu 3, ali i da sami kreiramo svoje varijacije muliplayera s pravilima koje sami odredimo.

Tko se ne bi volio vratiti u El Alamein, Noshahr Canals ili primjerice Battle of the Bulge i prisjetiti se svih onih divnih sati koje smo svake večeri provodili u ovim klasicima, no to je samo vrh ledene sante koja se krije iza ovog robusnog alata.

Kako u opsežnom opisu navode, sav posao ćemo obavljati preko web sučelja, bez obzira koristimo li mobitel, tablet ili računalo, a za to nam je potreban aktivan EA korisnički račun.

Ukoliko želimo samo stvarati sadržaje bez igranja, čak nam ne treba ni Battlefield 2042, no dakako, tko ne bi isprobao ono što je napravio. Uglavnom, na početnoj stranici će biti predstavljeni modovi koje smo napravili i možemo ih dijeliti, kao i neki primjeri koje je sklepala ekipa Ripple Effecta.

Samo kreiranje pravila prema opisu djeluje jednostavno. Prva stavka je izbor modova poput Conquesta Large, Rusha ili primjerice Team Deathmatcha, zatim koje mape želimo uvrstiti u rotaciju, a dostupne će nam biti samo one koje su prilagođene ranije odabranom načinu igranja i ima ih uistinu gomila.

U detaljima ćemo odrediti koliko igrača može maksimalno igrati, da bi u prilagodbama podešavali ekstremne vremenske uvjete, pomoć pri ciljanju, koliko koji dio tijela prima štete i tako redom.

Daljnja ugađanja uključuju opcije koje vojnici imaju prilikom kretanja, mogućnost vozila, na koji način se stvaraju, njihovo maksimalno zdravlje, da nabrojimo samo neke od mogućnosti, zatim elemente korisničkog sučelja, kao i hoće li neki od vojnika (ili svi osim samog igrača) biti botovi koji pak dolaze s vlastitim setovima pravilima koje možemo mijenjati po volji.

Nadalje, birat ćemo dostupne klase, frakcije i specijaliste, dostupna oružja, dodatke za ista, vozila, dok u posebnom dijelu u kojem određujemo dodatna pravila čeka fino podešavanje doslovce svega što se u igri dade mijenjati. U svakom slučaju, Battlefield Portal djeluje kao neiscrpan alat kojim možemo pokazati svoju kreativnost i bit će zanimljivo vidjeti ishode nevjerojatnih okršaja poput pedesetak vojnika iz Drugog svjetskog rata naoružanih klasičnim puškama protiv par suvremenih specijalaca koji mogu koristiti sva dostupna sredstva, što nam je primjerice prvo palo na pamet.

Doduše, postavlja se pitanje na koji način će naši modovi dobiti na popularnosti i biti vidljivi drugim igračima, te kako ćemo natjerati stotinjak igrača da zaigraju baš naših ruku djelo, obzirom da će već prvog dana, bez ikakve sumnje, biti dostupne stotine modova, no odgovore na to ćemo dobiti uskoro, obzirom da Battlefield Portal stiže 19. studenog zajedno s izlaskom Battlefielda 2042.