Electronic Arts je objavio da novi Battlefield možemo očekivati u narednoj poslovnoj godini

Tijekom kvartalne konferencije za ulagače, Electronic Arts je obznanio da je nova igra iz serijala Battlefield najveća do sada te da je izgledno kako će se pojaviti do kraja ožujka 2026. godine

Svaka tri mjeseca Electronic Arts održava konferencije za ulagače, tijekom kojih se najviše govori o financijskim rezultatima, ali tu i tamo bude riječi i o novim projektima. Nakon što je u ponedjeljak javno prikazan kratki isječak iz radne inačice novog Battlefielda, koja još nije ni ušla u alfa stadij, Electronic Arts je investitorima objavio da bi se spomenuta igra u finalnom obliku mogla pojaviti u narednoj fiskalnoj godini.

Poslovna godina 2026., ili skraćeno FY2026, za Electronic Arts započinje početkom travnja ove kalendarske godine i traje do kraja ožujka 2026. No, s obzirom na trenutno stanje i izostanak bilo kakvih detalja, za očekivati je da će se novo izdanje Battlefielda pojaviti tek u prvim mjesecima kalendarske 2027.

Doduše, šef EA Andrew Wilson nadodao je kako spomenuto razdoblje nije idealno te nije isključeno da će datumi biti pomaknuti. No, uz poražavajuće rezultate Dragon Agea: The Veilguard i EA Sportsa FC, koji nisu ni približno ispunili očekivanu dobit, jasno je da im se žuri i da im treba veliki hit, a to bi mogao biti upravo novi Battlefield.

Da se stvari zahuktavaju, svjedoči i otvaranje prijava za Battlefield Labs, što je ušminkani naziv za testiranje ranih verzija ovog projekta. Prvi testeri mogli bi rane inačice zaigrati već u narednim tjednima i mjesecima, a prema prikazanom videu, igra najviše podsjeća na vjerojatno ponajbolje izdanje – Battlefield 3 – što je, dakako, dobra vijest. Na novom poglavlju rade čak četiri tima – DICE, Criterion, Motive i Ripple Effect – a kako kaže Wilson, u njega su već sada uložili više nego u ijedan prethodni nastavak te žele da bude najbolji Battlefield ikada napravljen.