Electronic Arts zaustavio daljnji razvoj serijala Project CARS

Iako nisu postojale nikakve naznake da bi se to moglo dogoditi, Electronic Arts je objavio kako zaustavlja sve daljnje akcije i investicije vezane uz Project CARS

Započet 2015. godine, Project CARS je oduševio kritiku i igrače naklonjene utrkama, a istu stvar je ponovio i njegov nastavak dvije godine kasnije. Na spomenutima je radila ekipa Slightly Mad Studiosa koji su 2019. godine prešli u tabor Codemastersa i zahvaljujući financijskoj injekciji zaposlili dodatnih 150 programera i dizajnera koji su priključeni postojećim timu koji je punom parom radio na trećem poglavlju. Isto je objavljeno 2020. godine, no dočekano je na nož obzirom da su developeri napustili dotadašnju orijentaciju simulacijama, te mehanike igrivosti prilagodili opuštenijem arkadnom načinu igranja.

Kako god bilo, Codemasters je godinu kasnije kupio Electronic Arts, zajedno sa svim licencama i razvojnim timovima, uključujući Slightly Mad Studios koji su im bili dobro poznati iz doba neovisnosti kada su za EA radili na Need for Speedu: Shift i Shiftu 2: Unleashed. Nažalost, nakon nedavnih loših vijesti kako se prva dva poglavlja Project CARS-a povlače iz prodaje zbog isteka licenci, stiže i posljednji čavao u lijesu ovog serijala. Novi šefovi su nakon pomnog proučavanja i dugotrajnog razmišljanja zaključili kako novi nastavak ne bi bio uspješna igra ili se ne bi uklopila u izdavačku politiku trkaćih naslova koje već objavljuju.

U priopćenju za javnost, glasnogovornik Electronic Artsa je izjavio kako je odluka bila teška, ali im je dala priliku fokusirati se na područja koja će igračima dati iskustvo koje najviše vole. Nastavlja kako su usmjereni na licencirana intelektualna prava i igrivost smještenu u otvorene svjetove, te će njihove franšize biti više društveno vođene s dugoročnim "live" servisom koji će privući globale zajednice. Svi radnici koji su zahvaćeni ovom odlukom će biti zbrinuti, bilo da će biti raspoređeni u preostale timove EA Sportsa ili centralnog Electronic Artsa gdje god će to biti moguće, dok će ostalima pružiti pomoć, valjda nakon otkaza.

Očito Need for Speed ima značajnu prednost, iako ne vidimo koju izuzev imena koje je godinama bilo upropaštavano lošim izdanjima, no EA ga i dalje forsira i ne treba im konkurencija unutar kuće.