Epic opet dijeli besplatno dvije igre, a krenule su i Steam Summer Sale rasprodaje

Par sati nakon početka Steam Summer Salea, kada su serveri nakon standardne navale došli k sebi, dobili smo priliku vidjeti što je za ljeto 2020. godine pripremio Valve. Iako sada imamo brojne popuste tijekom cijele godine, ljetne i zimske ponude su na ovom servisu uvijek bile najbogatije. Uz tipične popuste, o kojima ćemo malo kasnije, vlasnik servisa je ove godine pripremio i novi sustav jednostavnog imena Points.

Za svaku kupovinu koju na Steamu odradite od sada ćete dobivati bodove. Budući da je kod nas valuta euro, za svaki potrošeni dobivate po 112 bodova koje zatim možete koristite u Points Shopu. Radi se o kozmetičkim dodacima s kojima možete uređivati svoj profil i efektima, emotikonima i animiranim naljepnicama koje možete koristiti u chatu. Sve što ovim putem nabavite ostaje vezano uz vaš korisnički račun, osim ako ne zatražite povrat novaca za igru koju ste kupili.

Valve je naglasio da Steam Community Market i Steam Trading Cards ostaju onakvi kakvi jesu, zato što se ljudi i dalje vole time baviti, a ovo je samo dodatan način da upotpunjavate svoje kolekcije koje ne uključuju karte. Jedina stvar koja se našla u Steam Summer Saleu koja je vremenski ograničena je zlatni profil koji ćete imati 30 dana od kupovine.

Što se popusta tiče, kao i uvijek, pronaći ćete ogromnu količinu igra koje se prodaju po sniženim cijenama, a svi igrači koji potroše minimalno 30 eura uštedjet će dodatnih 5. Steam Summer Sale traje do 9. srpnja u 19 sati, a do tada možete nabaviti Rainbow Six Siege za 7,99 eura, Borderlands 3 za 29,99 eura, Total War: Warhammer II za 20,39 eura, Disco Elysium za 29,99 eura, Doom Eternal za 29,99 eura, Monster Hunter World za 19,79 eura, Half-Life: Alyx za 37,39 eura, Red Dead Redemption II za 47,99 eura, Halo: The Master Chief Collection za 31,99 eura, Titanfall 2 za 9,89 eura, Sekiro: Shadows Die Twice za 38,99 eura i još cijelu hrpu drugih hitova. Za cijelu ponudu zaputite se ovdje, a ako imate dodatnih pitanja o Points sustavu, odgovore ćete pronaći na ovim stranicama.

Ako vam se ne troše novci, tu je Epic Games koji još uvijek besplatno dijeli igre. Nakon par većih igara, zadnja dva tjedna su malo mirnija. Prošlog tjedna je čak jedna igra u zadnji čas ispala iz ponude, ali ovog puta možete u svoju kolekciju dodati dvije avanture. Prva je usmjerena na opuštajuće istraživanje kroz AER: Memories of Old, a druga ima više akcije i temeljna je na popularnoj seriji Stranger Things.

Kao po običaju, već sada znamo koje će igre biti besplatno dostupne idućeg tjedna, a one uključuju survival igru Conan Exiles i logičku igru HUE. Sve što vam treba je Epicov korisnički račun i posjet ovim stranicama za preuzimanje igara.