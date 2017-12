Grand Theft Auto V - ništa od single player DLC-a

Rockstarovac Imran Sarwar je u nedavnom intervjuu potvrdio da single player DLC za Grand Theft Auto V nije u planu. Usprkos tradiciji hvaljenih proširenja kampanje za jednog igrača iz Grand Theft Auta IV kroz ekspanzije The Ballad of Gay Tony i The Lost And Damned, Rockstar se ovoga puta odlučio u potpunosti usredotočiti na multiplayer komponentu Grand Theft Auta V.

Sudeći po Sarwaru, odluka o odustajanju od single player DLC-a nije svjesna, već je do nje došlo postepeno nakon izlaska multiplayer komponente GTA Online. Uz to, u Rockstaru su procijenili da je kampanja za jednog igrača u GTA V iznimno opsežna sama po sebi, te da single player kampanju igre zapravo smatraju potpuno dovršenom. Uz to, razvoj GTA Onlinea zahtijeva poprilične resurse, a Rockstar trenutno aktivno radi i na iščekivanom Red Dead Redemptionu 2, što znači da im jednostavno nedostaje radne snage za razvoj single player DLC-a za GTA V.

Grand Theft Auto V se do sada uspješno svrstao među najuspješnije naslove svih vremena. Sudeći po dosadašnjim prodajnim podacima, GTA V je u svega tri dana nakon puštanja u prodaju premašio vrtoglavu brojku od milijardu dolara zarade, a po prodajnim rezultatima se do sada čak sedam puta upisao u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda. Grand Theft Auto V se sa prodajom od 80 milijuna primjeraka svrstao na respektabilno četvrto mjesto najprodavanijih igara svih vremena, i to iza klasika kao što su Tetris, Minecraft i Wii Sports.