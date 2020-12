Medal of Honor: Above and Beyond solidno će namučiti računala

Prošle godine je EA najavio prvi novi nastavak u poznatom FPS serijalu nakon što je 2012. izašao Medal of Honor: Warfighter, koji je prošao jako loše i kod kritičara i kod igrača. Zadatak izrade nove igre dobio je Respawn Entertainment (serijal Titanfall, Apex Legends), ali u novoj pucačini moći će uživati samo vlasnici VR uređaja.

Medal of Honor: Above and Beyond zasad je najavljen samo za Oculus, HTC Vive i Valve Index, a nekoliko dana prije nego što igra postane dostupna objavljeni su sistemski zahtjevi. Osim što će novi Medal of Honor preuzeti titulu igre koja traži najviše slobodnog prostora na disku, preporučena konfiguracija je impresivna.

Već neko vrijeme ne možete naći AAA igru koja teži manje od 40 gigabajta, a posljednja dva Call of Duty naslova su tražila 150 gigabajta i više slobodnog prostora. Ipak, stiže novi prvak - sama igra će nakon instalacije težiti 170 gigabajta, ali će vam za preuzeti, raspakirati i instalirati igru trebati minimalno 340 gigabajta slobodnog prostora na disku, tako da oni koji koriste SSD-ove za instalaciju igara moraju imati disk od 500 gigabajta. Što se preporuka tiče, za glatko iskustvo trebat će vam Intel i7-9700K ili AMD-ov ekvivalent, 16 GB DDR4 RAM-a i Nvidia RTX 2080, te spomenuti SSD ili NVMe disk. Rečeno je da možete imati slabije komponente od toga, ali da možete očekivati više trzanja i padanja broja sličica u sekundi.

Svi zainteresirani igrači moći će vidjeti što donosi nova MoH kampanja za jednog igrača, kao i multiplayer modovi u VR okruženju 12. prosinca. Više detalja o oba aspekta igre možete potražiti na službenim stranicama, dok se u nastavku nalazi najnoviji trailer.