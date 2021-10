MMO Star Wars: The Old Republic uskoro slavi deseti rođendan uz novu ekspanziju

Electronic Arts i BioWare će proslaviti deseti rođendan masovke Star Wars: The Old Republic novim dodatkom Legacy of the Sith čiji se određeni elementi već mogu isprobati na javnim testnim serverima

Iako nije startao baš najbolje, MMORPG Star Wars: The Old Republic je nakon prelaska na free-to-play poslovni model uz opcionalnu pretplatu, tijekom godina stjecao sve više pobornika. Objavljen 20. prosinca 2011., The Old Republic nas je odveo u događaje koji su uslijedili 300 godina nakon odigranih u odličnom serijalu Star Wars: Knights of the Old Republic, što je otprilike gotovo 4.000 godina prije filmske franšize i sapunice o Skywalkerima. Igrači imaju priliku pridružiti se Galactic Republicu ili Sith Empireu što ne znači nužno podjelu na pozitivce i negativce, obzirom da mogu slijediti različite puteve izgradnje likova koji prelaze na "drugu" stranu.

Kako god bilo, još početkom ljeta je najavljeno kako će Star Wars: The Old Republic dobiti i novu ekspanziju, Legacy of the Sith, koja bi prema planu trebala biti objavljena krajem godine, a kako se ove godine navršava punih deset godina od izlaska, izgledno je da će ista postati dostupna upravo krajem prosinca.

Kao i ranije, ekspanzija će za sve pretplatnike biti besplatna, a vodi nas u vojnu kampanju u kojoj će pripadnici obje frakcije morati osigurati vitalni planet kako bi razotkrili skriveni plan odbjeglog Sitha, Darth Malgusa, koji je duže vrijeme bio sastavni dio priče ove masovke. Dakako, igrače očekuju novi zadaci, podizanje maksimalnog stupnja razvoja i svi oni elementi koji uobičajeno prate ovakva proširenja, a developeri su se odlučili i na smjeli korak izmjene jednog od značajnijih faktora igrivosti.

Takve promjene neupitno dovode do podjele na igrače kojima se sviđaju, ali i one kojima je bio draži stari sustav, a u ovom slučaju riječ je o samoj izgradnji likova koji će, sudeći po testnoj verziji igre dostupnoj na privremenim serverima, dobiti daleko više opcija već od samog starta.

Naime, ranije su likovi poput Imperial Agenta na 10. stupnju razvoja mogli birati put snajperiste ili operativca koji određuju stil igre, dok će prema novom sustavu, već od prvog nivoa imati na izbor sve ostale grane razvoja namijenjene likovima kojima korištenje Sile nije primarno, od plaćenika i švercera, do komandosa ili primjerice lovca na ucjene.

Korisnici Sile kao primarnog resursa u borbama će pak ostati vezani uz sposobnosti koje im omogućava pripadnost odabranoj frakciji, no uz dovoljno Light ili Dark bodova, imat će priliku naučiti i ponešto od suprotne strane.

Bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će ove izmjene prihvatiti veterani kojima je Star Wars: The Old Republic glavna preokupacija posljednjih deset godina, a prema obećanju autora, nadogradnje u vidu redizajna sustava PvP-a, sezona, modernizacije i primjerice novih sadržaja će se nastaviti i u narednoj godini.