Najveća igraća razočaranja 2020. - Mateja: Cyberpunk is (not?) dead!

Naravno da uz sve dobro što igraća industrija svake godine nudi ima i stvari koje razočaraju. Tko zna kako bi godina izgledala da nije bilo globalne pandemije. Svakako bi bilo lakše doći do novih konzola i hardvera, kao što ne bi bilo toliko odgoda i manje najava. Budući da nemam kristalnu kuglu, nemam pojma što će 2021. godina donijeti, ali ako bude imalo bolja od ove, bit će dobro.

Cyberpunk 2077

Kako možete ispuniti očekivanja za nešto što ste najavili prije osam godina? Teško. Svakako bi bilo bolje da izbacite igru s manje bugova i tehničkih problema, ali CD Projekt Redu očito nije bilo suđeno. Možda i jest, da nisu imali probleme s investitorima i dioničarima, ali budući da ovise o njima, nakon treće odgode, mjesta i vremena za popravke nije bilo.

Da, Cyberpunk 2077 je i dalje obećavajuća igra, u koju je već uloženo jako puno vremena, truda i novaca. Veći je problem reputacija voljenog tima iz Poljske koja je isparila u roku od tjedan dana. Sve što su skupili s The Witcher 3: Wild Hunt, nestalo je u trenu. Da, posljednja Geraltova avantura također je imala bugove i probleme, ali ne u tolikoj mjeri. Uz to su se CD Projekt i njihov marketinški tim jako potrudili da, u doba kada su DLC-ovi i naplaćivanje svakakvih gluposti bili u porastu, naglase da njihova igra neće imati ništa od toga. Sve je bilo besplatno, a ekspanzije koje su pripremili (Hearts of Stone i Blood & Wine) bile su toliko opsežne da su vrijedile svake lipe.

Dobrodošli na kraj 2020. godine, u kojoj je sve i ovako i onako bio kaotično, pa je može i Cyberpunk 2077 okruniti. Toliko potencijala i toliko ideja, koje u tom RPG-u s perspektivom iz prvog lica znaju dođi do izražaja da vam bude žao što su oni koji su radili na njemu morali pristati na njegovo izdavanje u tom obliku. Jasno je da za stanje ove igre nisu krivi oni koji su radili na njoj, nego oni na visokim pozicijama koji barataju novcima. Svijet s detaljima na svakom ćošku ne bi bio toliko potrgan da su oni koji rade na njemu imali dovoljno vremena za ga doraditi. Nažalost, nisu. Pa će sada CD Projekt morati sjesti i napraviti plan.

Crnih slova na žutoj pozadini smo se ove godine načitali, a nije nimalo ugodno za oči.

Nadam se da će biti sličan onome koji je napravio Hello Games. Tim čije su ambicije bile očite od samog početka obećao je svašta što nije ispunio, i trebalo im je četiri godine da No Man's Sky dobije gotovo sve što su zamislili. Puno su manji tim i imaju puno manje resursa od CD Projekt Reda, ali im je uspjelo. U toj mjeri da su im se fanovi zahvaljivali na radu i trudu kupovinom oglasnog prostora blizu zgrade u kojoj rade i pisanjem poruka podrške. Bilo bi lijepo da Cyberpunk u 2021. godini postane ono što je tim htio da igra od početka bude, a bilo bi najbolje da to mogu napraviti bez cruncha i ostalih metoda rada štetnih za zdravlje njihovih zaposlenika. Do tada će se ekipa na internetu zabavljati memeovima i videima u kojima dijele brojne bugove i probleme koje igra ima.

Hollow Knight: Silksong i Elden Ring

Jedna mala i jedna velika. Ne razočaranja zato što će biti razočaranja kad stignu, nego razočaranja zato što nismo saznali ništa o njima cijelu godinu. Hollow Knight: Silksong, nastavak na hit soulslike metroidvaniju koja je prikupila ogroman broj fanova, nova je igra u istom svijetu na kojoj Team Cherry radi već godinama. Sadržaj koji je trebao biti DLC ili ekspanzija toliko je narastao da su tvorci odlučili napraviti punokrvni nastavak, a radnja prati omiljenog lika iz originala, opaku Hornet.

Iz njene perspektive ćemo istraživati nove dijelove posrnulog kraljevstva kukaca, s novim vještinama, bossevima, mehanikama, ali i nekim poznatim likovima iz originala. Team Cherry pod svaku cijenu želi napraviti nastavak dostojan originala, pa vjerujem da zato ne žele previše nabrijavati igrače i obećavati im stvari koje ne mogu ispuniti, ali bi bilo lijepo da nam daju barem okvirni datum izlaska, koji je očito pomaknut iz 2020. na sljedeću godinu. Šuška se da bi uskoro trebali dobiti nove informacije, pa se nadam da će se to i dogoditi, a do tada, možete baciti oko na ove stranice.

Na drugoj strani spektra, imamo poznati FromSoftware. Demon's Souls, koji je ove godine u novom ruhu oduševio one koji su se uspjeli dočepati PlayStationa 5, pa zatim serijal Dark Souls i spin-off Bloodborne, igre su po kojima su poznati, a od sajma E3 prošle godine igrači spekuliraju što će ih dočekati u tom novom iskustvu. Kreativne umove spojili su Hidetaka Miyazaki i George R.R. Martin, a osim najavnog trailera nemamo pojma što planiraju.

Dobit ćemo još jedan mračan, fantazijski RPG, a kolaboracija ova dva vizionara svakako će biti zanimljiva. Na igri FromSoftware navodno radi od 2017. godine, ali, kao što smo rekli, detalja nigdje na vidiku. Dio igraće zajednice se toliko naložio na samu najavu da svaki novi sajam čekaju s nestrpljenjem i u chat ispisuju „ELDEN RING“, a čak su došli do toga da su na temelju ovih mrvica informacija smislili svoj lore i radnju igre. Bilo bi lijepo da se u 2021. godini Miyazaki i Martin smiluju, ali s obzirom na to da ljubitelji A Song of Ice and Fire još nisu dočekali posljednju knjigu, nekako mi se čini da ćemo s čekanjem nastaviti.

Ratovi konzola i igraća industrija

U godini koju je, blago rečeno, uprskala globalna pandemija, najveći pobjednik bila je igraća industrija. Kada su nametnute restrikcije kretanja i druženja, ljudi su otkrili da se u igrama može svašta. Ipak, kad svakodnevno pratite što se događa, tko kako posluje, i što sve pasionirani igrači imaju za podijeliti na društvenim mrežama, ima trenutaka kada vam se sve to gadi. Daleko smo dogurali od toga da je igranje hobi za šmokljane i one koji nemaju prijatelje, pa umjesto socijaliziranja provode dane u maminim podrumima. To naravno znači da smo došli do toga da je sve biznis, marketing, profit i drama.

Igrači se već dugo svađaju čija je konzola bolja, čija je kompanija bolja i na njihovoj strani, a neke od njih su toliko smjele da traže od nas da se borimo u njihovim bitkama. Tako Epic Games ne može bez nas malih ljudi u tužbi protiv Applea, pa su odlučili slati influencerima odjeću i suvenire da nas podsjete da jedna milijarderska kompanija ne voli drugu. Isto kao što bi se trebali tući oko toga tko ima koju konzolu i tko je pobijedio u „konzolaškim ratovima“, zato što jadni Sony i Microsoft ne znaju što će. Borimo se i za kompaniju koja je kao bila na našoj strani, ali je sve uprskala sa zadnjom igrom, iako je bilo očito da imaju problema kod razvoja i s odnošenjem prema radnicima. Da, opet pričamo o Cyberpunku i CD Projekt Redu.

Igraća industrija je relativno mlada, i s popularizacijom medija svakakvi ljudi će imati potrebu iznositi svoja, često toksična, nerazumna i nezdrava mišljenja. Ipak, izgleda da velika većina šuti i uživa. Glavni dokaz tome je The Last of Us Part II. Naughty Dogova igra o kojoj ste na internetu mogli pročitati jako malo dobrih stvari se izuzetno dobro prodavala, i koja je unatoč review-bombingu pokupila ogroman broj nagrada ove godine, od onih za najbolju igru, do svih ostalih, pokazuje da je glasna manjina samo to – glasna. Svejedno, bilo bi lijepo da svi mogu uživati u ovom zabavnom mediju bez drama i prenapuhavanja raznih situacija, ali to nije problem medija, nego ljudske prirode, pa nećemo biti previše optimistični oko budućnosti.