Nakon samo šest mjeseci "života", Rumbleverse krajem veljače odlazi u prošlost

Iako je zvučalo nevjerojatno, Tom Henderson je ponovo bio u pravu. Naime, zahvaljujući brojnim vezama s ljudima iz industrije, Henderson već godinama objavljuje novosti vezane uz videoigre prije nego se pojave potpisane od strane njihovih autora, a za razliku od većine kolega, njegove glasine u konačnici najčešće ispadnu točne. Spomenuti je prije par dana objavio kako Epic Games namjerava ugasiti Rumbleverse što mnogi nisu povjerovali jer ipak je riječ o igri staroj niti šest mjeseci koja je uz to besplatna, te kao takva predstavlja mamac za mase igrača.

Ipak, kako smo rekli, Henderson gašenje Rumbleversea može staviti na listu potvrđenih vijesti, obzirom da su se jučer zajednički oglasili Iron Galaxy Studios i Epic Games koji kažu da zaključno s krajem druge sezone koja završava 28. veljače, Rumbleverse odlazi u prošlost. Ovom prigodom su zahvalili svima koji su podržavali njihov projekt od početka, dok će igrači koji su u njemu potrošili stvarni novac moći uskoro zatražiti povrat o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Pokrenut 11. kolovoza prošle godine, Rumbleverse se igračima predstavio kao free-to-play brawler s nekoliko načina igranja, od klasičnog battle royalea do timskih okršaja i slobodnog istraživanja područja igranja bez protivnika. Zbog čega nije privukao kritičnu masu igrača, ostavit ćemo analitičarima na razmišljanje, no činjenica jest da su autori svako malo objavljivali nadogradnje, dapače, posljednja je stigla jučer, tako da nebrigu ne možemo smatrati jednim od razloga neuspjeha. Kako god, ako netko ima baš jaku želju isprobati ga prije no što nestane sa scene, Rumbleverse još uvijek možete zaigrati putem Epic Games Storea.