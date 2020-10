Need For Speed Hot Pursuit Remastered stiže početkom studenog

Criterion Games bio je tim koji je prije deset godina bio zadužen za Need For Speed Hot Pursuit, šesnaesti nastavak u poznatom trkaćem serijalu koji je igračima omogućio da posjete Seacrest County i u stilu prvih igara u serijalu uživaju u potjerama s policijom. Već neko vrijeme kruže glasine o novoj verziji igre, da bi jutros procurio veći dio detalja o njoj.

Da ne odugovlače previše, EA je sada i službeno najavio remaster ove igre, jednostavno nazvan Need For Speed Hot Pursuit Remastered, na kojem radi tim Stellar Entertainment Limited, zaslužan za Burnout Paradise Remastered. Što se nove verzije tiče, imat će podršku za cross-play multiplayer, uključivati sve dodatke i DLC-ove, nove izazove i achievemente, kao i hrpu QOL (Quality of Life) poboljšanja.

Ono što se uz nove sadržaje očekuje od remastera jesu grafička poboljšanja koja tim priprema za aktualnu generaciju konzola i hardvera, a to uključuje 60 sličica u sekundi i podršku za 4K rezoluciju, kao i sve ostale grafičke opcije koje možete zamisliti. Ovisno o tome što preferirate, moći ćete igrati na strani zakona ili kao oni koji od njega bježe u cijelom nizu vozila, a to obuhvaća kampanju za jednog igrača i razne vrste multiplayer modova.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered izlazi 6. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a oni koji igraju na Nintendovoj konzoli morat će pričekati malo duže, do 13. studenog. EA je, po svojem dobrom starom običaju, već sada na svim platformama omogućio predbilježbe, a poveznice i sve detalje o igri pronaći ćete na službenim stranicama.