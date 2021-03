Novi Need for Speed odgođen zbog Battlefielda 6

Electronic Arts je krajem prošle godine investitorima obećao kako će serijali Need for Speed i Battlefield dobiti nova izdanja u nadolazećoj poslovnoj godini, izgledno je da će ta sudbina zadesiti samo potonjeg. Naime, u intervjuu danom portalu Polygon, Laura Miele iz electronic Artsa potvrdila je glasine kako je ekipa Criterion Gamesa koji rade na novom Need for Speedu pridružena EA DICE-u kako bi Battlefield stigao na vrijeme, odnosno zaključno do kraja ožujka 2022. godine. Jedan od razloga ovakve odluke je sasvim očekivano izmjena radnih uvjeta uslijed globalne pandemije koja ne posustaje, ali i nedavno pridruživanje Codemastersa Electronic Artsovom taboru 1,2 milijarde dolara krajem prošle godine, a oni će do konca ove pod izdavačkom labelom novim vlasnika objaviti pokoji trkaći naslov od kojih zasigurno jedan na temu Formule 1 za koju još uvijek posjeduju licencu. Prema Miele, novi Battlefield dobro napreduje i developeri odrađuju odličan posao, ali kako rade od doma, počinju osjećati zamor zbog čega je odluka o ispomoći programera iz Criteriona sasvim logična.

Oni su već surađivali s DICE-om, konkretno na Star Wars Battlefrontu (2015) i Battlefrontu 2 (2017), a potpisuju i battle royale Firestorm za Battlefield 5. Iako o Battlefieldu 6 nema službenih informacija, šuška se kako će tematski pokrivati suvremeno ratovanje, a obzirom da će biti prvi izdanak franšize namijenjen novim konzolama PlayStation 5 i Xbox Series X, logično je da Electronic Arts u njega polaže mnogo nade i resursa kako bi nastavio uspješan niz i privukao nove igrače.

To dakako ne znači da je novi Need for Speed otkazan, već samo odgođen i ne sumnjamo da bi ga EA mogao dodijeliti nekom drugom timu. Naime, nakon tri polu-uspješna izdanja koja je potpisivala ekipa Ghost Gamesa, naknadno reorganizirana u tim za podršku razvoja grafičkog sustava Frostbite, prije godinu dana je serijal vraćen u ruke Criteriona. Potonji su pak slavu stekli serijalom Burnout i dodatno potvrdili svoj status Need for Speed: Hot Pursuitom, te su upravo njegovo remasterirano izdanje izbacili prošle jeseni.