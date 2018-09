Novi Nintendo Direct ugodno iznenadio s najavama

Prezentaciju koja se trebala održati prošlog četvrtka je Nintendo odgodio zbog potresa koji se dogodio u Japanu, a novi datum bili su prebacili na jučerašnji dan. Iako su ljubitelji njihovih igara i konzola morali čekati tjedan dana duže, vjerojatno će ih se većina složiti da se čekanje isplatilo. Novi Nintendo Direct trajao je nešto više od 38 minuta, a velikan iz Japana ugurao je prilično veliku količinu najava. Mi ćemo krenuti s onim najvećima.

U izradi Luigi's Mansion 3

Mnogima dragi, ali ipak manje popularniji brat dobit će nakon šest godina svoju novu igru. Ime koje joj je razvojni tim zasad odredio je Luigi's Mansion 3 i izaći će ekskluzivno za Switch iduće godine. Prva igra u serijalu u kojem Luigi hvata duhove i razne ostale spodobe izašla je 2001. godine, dok je nastavak zvan Dark Moon izašao 2013. godine za 3DS.

Animal Crossing stiže na Switch

Još jedan serijal koji je bio na pauzi je Animal Crossing, a najavu nove igre je Nintendo ostavio za sam kraj prezentacije. Ni ova još nema službeni naziv nego privremeno zove "Animal Crossing for Nintendo Switch" i prva je igra nakon Animal Crossing: New Leaf koja je izašla 2013. godine za 3DS. I ova bi trebala izaći iduće godine i bit će ekskluziva za Switch, pa se igrači opet mogu pozabaviti simulacijom u kojoj su se našli u selu gdje obitavaju antropomorfne životinje.

Objavljeno više detalja za Nintendo Switch Online i najavljeni novi kontroleri

Nintendova pretplata, koja je bila najavljena kad i sama konzola, idućeg tjedna kreće u funkciju. Igrači koji žele će se od 19. rujna moći odlučiti na tri načina plaćanja - mjesečno po cijeni od 3,99 američkih dolara, svaka tri mjeseca po 7,99 američkih dolara i godišnje za 19,99 američkih dolara. Što dobivate pretplatom? Mogućnost online igranja koja je do sada bila besplatna, Save Data Cloud za kompatibilne igre i pristup NES - Nintendo Switch Online kolekciji koju će izdavač stalno proširivati. Kada postane dostupan, Online će imati 20 NES igara, a ako prije plaćanja pretplate želite vidjeti kako to sve izgleda moći ćete isprobati servis kroz besplatnu verziju u trajanju od sedam dana. Više informacija o ovom servisu možete pronaći ovdje.

Uz ovo je Nintendo predstavio i nove kontrolere koje će igrači moći koristiti uz Switch, a napravljeni su po uzoru na originalne NES kontrolere. Nazvani jednostavno Nintendo Entertainment System Controllers zamišljeni su za idealno igranje NES naslova koji će biti dostupni uz Online pretplatu. Nintendo će ih prodavati u parovima po cijeni od 60 američkih dolara, a svi zainteresirani moći će odraditi predbilježbe od 19. rujna. Treba napomenuti da ćete kontrolere moći kupiti samo ako ste Nintendo Switch Online pretplatnik.

Nova Yoshi igra ima službeni naziv

Nintendo je novu igru s mnogima dragim dinosaurom prvi puta predstavio na prošlogodišnjem sajmu E3, a od tada nije bio spreman baš išta detaljnije reći ni dati joj neko konkretnije ime osim "Yoshi for Nintendo Switch". Igra je dobila ime Yoshi's Crafted World i evo što kaže službeni opis: "Igrajte kao slatki Yoshi koji putuje kroz svijet stvoren od kutija i papirnatih čaša u ovom novoj platformerskoj avanturi. Nakon što pređete stazu možete se vratiti na početak i istražiti je s druge strane kako biste otkrili nove tajne." Ovaj platformer će biti ekskluzivan za Switch i izaći će iduće godine.

Katamari Damacy dobiva remaster za Switch, stiže i na PC

Katamari Damacy je akcijska igra iz trećeg lica u kojoj rješavate zagonetke kotrljanjem i prikupljanjem što veće količine objekata oko svojeg lika. Igra je bila odlično ocijenjena kada je izašla 2004. godine i dobila je nekoliko nastavaka, a u čemu je točno bila draž moći će saznati i mlađi igrači budući da je Nintendo najavio remaster. Nova verzija igre zove se Katamari Damacy Reroll i osim za Switch izaći će i za PC. Planirani datum izlaska je 7. prosinca za obje platforme.

Cijela hrpa Final Fantasy igara u pripremi za Switch

Nintendo priprema velik broj HD reizdanja igara u serijalu Final Fantasy za svoju najnoviju konzolu. Najavili su sljedeće: Final Fantasy VII, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Final Fantasy IX, Final Fantasy X i Final Fantasy X-2. To će biti prvi put da je ijedna od tih igara bude dostupna za neku Nintendovu konzolu, a ako vam to nije bilo dovoljno Final Fantasyja, najavili su još World of Final Fantasy Maxima koji izlazi 6. studenog, Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! koji će izaći ove zime i Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition s podrškom za online multiplayer će izaći iduće godine.

Sve ostale igre koje su spomenute

Oni igrači koji se igraju na Switchu od danas mogu zaigrati simulaciju Cities: Skylines, a od 16. studenog će moći zaigrati i strategiju Civilization VI koja će imati podršku za lokalni multiplayer za četiri igrača. Capcom priprema Beat 'Em Up Bundle koji će sadržavati njihove borilačke igre (Final Fight, Captain Commando, Knight of the Round) koje će također imati podršku za lokalni multiplayer, ali i za online borbu. Diablo III: Eternal Collection je verzija Blizzardovog RPG-a za Switch koja će imati podršku za lokalni i online multiplayer te Legend of Ganondorf kozmetički oklop, a izlazi 2. studenog. Druge igre koje su najavljene za Switch su sljedeće: Warframe, The World Ends with You, ekspanzija za Xenoblade Chronicles 2, Just Dance 2019, FIFA 19, Team Sonic Racing, NBA 2K19, NBA 2K Playgrounds 2, LEGO DC Super-Villains, Starlink: Battle for Atlas i nekoliko tabletop igara kao što su Pandemic, Catan, Munchking i Carcassonne.

Pred kraj Direct prezentacije je spomenuto kako će Isabelle iz serijala Animal Crossing biti 68. borac u Super Smash Bros. Ultimate nakon čega je Nook iz istog serijala završio prezentaciju najavom nove igre. Ako želite, cijelu prezentaciju možete sami pogledati ispod teksta.