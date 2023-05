PlayStation Showcase predstavio gomilu noviteta

Veliko predstavljanje noviteta vezanih uz PlayStation pod nazivom PlayStation Showcase je održano jučer i sudeći po količini informacija koje smo dobili, riječ je o jednoj od najbogatijih prezentacija koje je Sony do sada organizirao. Uz očekivanu promociju nadolazećih dodataka poput Projecta Q, prijenosne konzole koja će omogućiti igranje igara instaliranih na PlayStationu 5 putem bežične mreže. Glavni je naglasak ipak bio na igrama kojih je predstavljena sva sila, počevši od iznenađujućih najava, do prvih prikaza igrivosti.

Među najvećim najavama je potvrda o remakeu Metal Gear Solid 3: Snake Eatera iz 2004. godine koji je dobio službeni naziv Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Prema riječima Konamija, spomenuti će ove jeseni biti objavljen za PlayStation 5, te Xbox Series X i PC putem Steama vjerojatno nešto kasnije. Bungie je pak službeno najavio svoj novi projekt, Marathon, opisan kao SF PvP pucačina, a kad ih već spominjemo, recimo da su najavili i The Final Shape, novu ekspanziju za Destiny 2, a više o njoj doznat ćemo 22. kolovoza za kada je zakazan Destiny 2 Showcase.

Capcom nije propustio priliku da nas novim videom još jednom podsjeti na skori izlazak Street Fightera 6 kojeg očekujemo već 2. lipnja, dok je Marvel's Spider-Man 2 dobio prvi prikaz konkretne igrivosti koja potpuno očekivano izgleda odlično. Prikaz igrivosti dobio je i Assassin's Creed Mirage, a Ubisoft je najavio kako ovo manje izdanje ovog serijala možemo očekivati 12. listopada.

Ekipa Heaven Studiosa je pak predstavila Fairgame$, pljačkašku simulaciju kao što je primjerice Payday, no kako kažu, njihov uradak će igračima na PlayStation 5 i PC-ju ponuditi potpuno novo iskustvo koje u ovom žanru još nisu doživjeli. Kad već spominjemo multiplayer PvP, spomenimo i svježe otkriveni Concord, FPS za PS5 i PC čiji je izlazak zakazan za iduću godinu i o kojem ćemo više doznati u narednim mjesecima.

Nakon dugo šuškanja, napokon smo dobili potvrdu da Alan Wake II igramo već ove godine, točnije 17. listopada za kada je zakazan izlazak za novu generaciju konzola i PC, a do konca godine imat ćemo priliku zaigrati i eksplozivni Helldivers 2, kooperativnu pucačinu iz trećeg lica. Sony nije propustio predstaviti i nekolicinu igara za PS VR2, kao što su Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Arizona Sunshine 2 i Crossfire: Sierra Squad, kao i indie igre.

Među inima nam je posebno upao u oko The Talos Principle 2, nasljednik "filozofske avanture" prepune zagonetki koja je, uz Serious Sama, domaćoj ekipi Croteam donijela svjetsku slavu, a spomenutog igramo do kraja godine za konzolama i PC-ju.

Više informacija o PlayStation Showcaseu i novitetima koji su prezentirani, potražite na PlayStation Blogu.