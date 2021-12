PS Plus u siječnju besplatno daruje Persona 5 Strikers, Dirt 5 i Deep Rock Galactic

Dobro poznata rutina dijeljenja besplatnih igara članovima PlayStation Plusa se nastavlja ustaljenim rasporedom svakog prvog utorka u mjesecu. Obzirom da nas do siječanjske akcije dijeli tek nekoliko dana, Sony je na PlayStation Blogu objavio koje ćemo nove tri igre moći preuzeti i zadržati u kolekcijama zauvijek. Prije nego se bacimo na kratke opise noviteta, napomenimo da do 3. siječnja još uvijek možete ugrabiti besplatne igre za prosinac, točnije Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains i Mortal Shell koje su nadopunjene VR naslovima The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition i Until You Fall.

Persona 5 Strikers (PS4)

Iako je Persona ustaljeni serijal koji ima svoju vjernu zajednicu, Sega se prilično kockala, srećom uspješno, s Personom 5 Strikers obzirom da je riječ o mješavini također poznate franšize Dynasty Warriors i petog poglavlja Persone iz 2016. godine. Naime, sama priča se odvija pola godine nakon spomenutog izdanja i prati Jokera i njegovu ekipu koja istražuje niz misterioznih događaja diljem Japana što nije sporno, no igrivost je mješavina akcijske borbe u stvarnom vremenu koju su proslavili Dynasty Warriorsi kao i poteznih borbenih elemenata karakterističnih za serijal Persona.

Krajnji rezultat su borbeni dijelovi koji, kao i u svakom drugom borilačkom naslovu, zahtijevaju brze reflekse, no korištenjem različitih specijalnosti odabranih pratitelja igra se pauzira kako bi nam dala vremena taktički ih razmjestiti. Ukoliko naša ekipa iskoristi pravilne napade nakon ponovnog pokretanja akcije, protivnik će biti onesviješten i zadat ćemo mu dodatnu masivnu količinu štete, a svi likovi u igri iskustvom mogu stjecati nove specijalnosti koje će im koristiti u nadolazećim izazovima. Izvorno se Persona 5 Strikers pojavio u veljači 2020. samo u Japanu, te 23. veljače ove godine u ostatku svijeta za Switch, PS4 i PC.

Dirt 5 (PS4, PS5)

Ljubitelji arkadnih simulacija vožnje po ne baš uobičajenim stazama će svakako baciti oko na Dirt 5, posljednje izdanje ovog serijala u izdanju Codemastersa kao neovisne tvrtke, obzirom da ih je početkom ove godine preuzeo Electronic Arts. Dirt 5 donosi nekolicinu disciplina kao što su klasični rally, utrke po ledu i Super Trucks raštrkane po različitim svjetskim lokacijama poput Kine, Maroka, Norveške i tako redom.

Na same utrke utječu dinamički vremenski uvjeti i godišnja doba, pa je primjerice utrkivanje po ledu u New Yorku moguće samo tijekom zime, a osim karijere vođene svojevrsnom pričom, Dirt 5 omogućava igranje do četiri igrača uz podijeljeni ekran. Pretplatnicima na PS Plus su dostupne inačice za PS4 i PS5, s time da je verzija za PlayStation 5 u biti oveća nadogradnja koju su igrači mogli preuzeti besplatno, što je u svakom slučaju pohvalno.

Deep Rock Galactic (PS4, PS5)

Iako smo ga imali priliku zaigrati još prošle godine na PC-u i Xboxu One, Deep Rock Galactic premijerno stiže 4. siječnja na PlayStation i odmah je uvršten u ponudu privremeno besplatnih igara. Riječ je o kooperativnom FPS-u do četiri igrača u kojem zajednički istražujemo destruktabilni sustav podzemnih pećina i tunela, pri čemu se isti proceduralno generiraju zbog čega će svaka nova partija biti drugačija od prethode.

Na izbor su nam četiri svemirska patuljka i niz misija koje uključuju rudarenje određenih minerala, krađu vanzemaljskih jaja ili prikupljanje izgubljene opreme. Uz glavne ciljeve, u scenarijima postoje i sekundarni koji nisu obavezni, no njihovim ispunjavanjem ćemo podebljati bankovni račun nužan za nadogradnje, kako oružja, tako i sposobnosti samih likova. Deep Rock Galactic je u originalu dobio odlične ocjene, 85 posto za PC i 83 posto za Xbox One, i svakako ga preporučamo zaigrati.