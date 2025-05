Rainbow Six Siege X starta u lipnju, objavljeni hardverski zahtjevi

Nakon deset godina padova i uspona, Ubisoft je spreman predstaviti novu inačicu Rainbow Six Siegea koja donosi razna poboljšanja, ali je i hardverski zahtjevnija

Rainbow Six Siege bi za par mjeseci navršio punih deset godina, no 10. lipnja zamijenit će ga poboljšana inačica ove timske pucačine - Rainbow Six Siege X. Kako je najavljeno u veljači, spomenuta na neki način kreće prema free-to-play vodama, iako će kompetitvni načini igranja i službene ljestvice i natjecanja ipak biti dostupni igračima koji su voljni za njih platiti.

Kako kažu u Ubisoftu, razmišljali su i o prelasku na potpuni free-to-play model, no od toga se odustalo kako bi, ako već ne u potpunosti uklonili, barem otežali varanje i konstantno kreiranje novih računa koje iskusni igrači u besplatnim igrama prilično vole jer svježi računi upadaju u partije s manje dobrim igračima i na njima se mogu iživljavati i brže napredovati.

Rainbow Six Siege X donosi poboljšane audio efekte, nove destruktabilne predmete, razna grafička poboljšanja i unaprijeđene mehanike igrivosti, dok se među novostima posebno ističe novi način igaranja Dual Front koji omogućava okršaje šesteročlanih timova.

Dakako, sve to dolazi i uz nešto više hardverske zahtjeve naspram originalne igre od prije deset godina, pa se kao minimum spominju Intel Core i3 8100 ili AMD Ryzen 3 3100, osam gigabajta radne memorije i grafičke kartice Nvidia GTX 1650 4GB, AMD RX 5500XT 4GB i Intel ARC A380 6GB. Za igranje na maksimalnim postavkama će biti potrebni procesori AMD Ryzen5 5600X ili Intel i5-11600K, 16 gigabajta memorije i Nvidia RTX 4070 Ti Super 16GB ili AMD RTX 7900 XT 20GB.