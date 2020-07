Rocket League prelazi na F2P model i seli na Epic Games Store

U svibnju prošle godine su razvojni tim Psyonix, poznat po svojem sportsko-trkaćem hitu Rocket League, i Epic Games objavili da su sklopili partnerstvo, nakon čega su se igrači zapitali što će se dogoditi s verzijom igre koja je od 2015. godine dostupna na Steamu. Do sada nije bilo odgovora na to pitanje, ali je danas stigla obavijest o budućnosti popularne igre.

Putem službenih stranica razvojni tim je obavijestio igrače da će Rocket League do kraja ovog ljeta prijeći na free-to-play model, a kada se to dogodi, svi novi PC igrači morat će svoju verziju preuzeti putem Epic Games Storea. Oni koji su igrali na Steamu do sada, moći će nastaviti to raditi i rečeno je da će verzija igre na tom servisu i dalje dobivati nadogradnje i nove sadržaje, kao što će i dalje biti omogućeno cross-play igranje između svih platformi, uključujući Valveovu. To znači da ako ste već uložili sate i novce u tu verziju igre, možete samo nastaviti po starome.

Igrači koji su nabavili igru na bilo kojoj platformi i zaigrali imat će Legacy status i dobiti sljedeće nagrade: sav Rocket League DLC, oznaku godine u kojoj ste prvi put zaigrali igru, više od 200 Common itema će imati Legacy kvalitetu, Golden Cosmos Boost, Dieci-Oro Wheels i Huntress Player Banner. Također, svi koji su igrali igru prije ove objave dobit će još i Faded Cosmos Boost. Sve ovo postat će dostupno čim F2P verzija postane dostupna, a tim je rekao da će podijeliti brojne druge informacije prije nego što se to dogodi.

Rocket League je 7. srpnja proslavio peti rođendan i tim je objavio impresivne brojke, kao i neke zanimljive podatke o svojoj igri otkad je postala dostupna:

Nakon što je izašla za PC i PlayStation 4, Psyonix je pripremio verzije za Xbox One i Switch, a F2P verzija bit će dostupna na svima i imati iste sadržaje, te podršku za cross-platform igranje. Za sve one koji imaju više pitanja o novoj verziji igre, tim je napravio posebne stranice sa svim detaljima i odgovorima koje igrači mogu proučiti.