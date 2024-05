Rockstar podiže prašinu s Red Dead Redemptionom koji vjerojatno napokon stiže na PC

Nije nikakva tajna da najveći postotak prihoda Rockstar ubire na Grand Theft Autu, čiji je peti nastavak nedavno zabilježio prodaju od preko 200 milijuna primjeraka. Šesto poglavlje je pak potvrđeno za iduću godinu i radovi na njemu se približavaju vrhuncu, no izgleda da developeri imaju vremena i za još neke projekte sa strane. Tako je korisnik Reddita pod nadimkom Timtendo12 podijelio s ekipom liniju koda sa stranica Red Dead Redemptiona koje jasno nagovještaju kako bi se ovaj naslov uskoro mogao naći kao besplatna igra za pretplatnike na PlayStation Plus i Xbox Game Pass.

Svakako zanimljiva glasina, no nadmašuje ju otkriće korisnika Twittera Tez2, koji je pak rovario po Rockstarovom launcheru i nabasao na tekst: " Journey across the sprawling expanses of the American West and Mexico in Red Dead Redemption, and its zombie-horror companion, Undead Nightmare, now playable on PC". Obzirom da je Red Dead Redemption tek prošle godine, 13 godina nakon izvornog izdanja, doživio preradu za PlayStation 4 i Nintendo Switch, ne čudi da Rockstar na njemu pokušava zaraditi još pokoji dolar, što će im, gledamo li realno, sasvim sigurno i uspjeti.

Naime, igrači na PC-ju od samog izlaska zahtijevaju verziju za spomenutu platformu, a kako je ista najraširenija odmah poslije mobitela, izlazak Red Dead Redemptiona za PC zvuči realnije no ikad ranije. Doduše, toplo se nadamo da ga neće nuditi po 50 dolara kao u slučaju prošlogodišnjih inačica za PS4 i Switch, no o tome kao i o potvrdi ovih glasina, Rockstar odbija dati ikakav komentar.