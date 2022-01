Star Wars: Battlefront 2 je nefunkcionalan mjesecima, ali "bit će riješeno", kažu iz DICE-a

Multiplayer FPS Star Wars: Battlefront 2 je nakon fijaska s Battlefieldom 2042 još jedan šamar ekipi DICE-a i Electronic Artsu. Ne zbog same igrivosti, već zbog činjenice da je isti od listopada prošle godine zaražen neobičnim problemom koji se širi kao kuga, a developeri po tom pitanju do danas nisu napravili apsolutno ništa i još se opravdavaju kako je bilo vrijeme praznika pa sve ide jako sporo. Slažemo se, svi smo krajem prosinca i početkom siječnja bili pomalo uspavani, no ponovo naglašavamo, problem postoji par mjeseci i Electronic Arts jako dobro zna za njega.

Ukratko, u listopadu su korisnici počeli prijavljivati čudan problem koji se manifestira besmrtnošću određenih igrača nakon što padnu na jednu jedinicu zdravlja. Na službenom forumu Electronic Artsa je 19. listopada pod nazivom "Nobody can die" problem prijavljen i ono što se činilo sporadičnim bugom je u prosincu preraslo u svojevrsnu epidemiju obzirom da je bilo teško pronaći multiplayer partiju u kojoj bar jedan igrač nije bio "zaražen". Obzirom da su se povremeno oglasili odgovorima, EA i DICE su bez ikakve sumnje bili svjesni problema i kratko su komentirali kako rade na njegovom otklanjanju, no ponavljamo, bez ikakvih konkretnih rezultata.

Prije par dana se pak DICE-ov Kevin Johnson, zadužen za odnose sa zajednicom, oglasio riječima kako se ekipa tek prošlog tjedna počela vraćati u urede, te da je "napredak razumljivo (i nažalost) bio usporen tijekom praznika". Prema njegovim tvrdnjama, ipak postoji, no pitanje je koliko igrači vjeruju u te riječi i koliko je njih spremno vratiti se Battlefrontu 2 nakon što se ova situacija kojoj nitko ne zna uzrok riješi.

Prema nekima, riječ je o bugu koji se godinama vuče po serverima, što nam ne zvuči baš uvjerljivo, pogotovo što se u dva mjeseca raširio praktički na sve partije, dok drugi tvrde da u svemu prste imaju hackeri koji su cheat objavili besplatno uz nemogućnost isključivanja istog nakon aktivacije.