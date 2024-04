Star Wars Outlaws stiže krajem kolovoza i ima paprenu cijenu ukoliko ga želite zaigrati ranije

Isprva prikazan promotivnim videom na prošlogodišnjem Xbox Games Showcaseu u lipnju, te dan kasnije i u desetominutnom prikazu igrivosti tijekom Ubisoft Forwarda, Star Wars Outlaws je odmah proglašen slijedećom velikom igrom iz svijeta ove franšize. Star Wars Outlaws potpisuje Massive Entertainmet, dok se za izdavačka prava pobrinuo Ubisoft koji je jučer na radost mnogih fanova ove SF fantazije razotkrili kako je planirani datum izlaska zakazan za 30 kolovoz, da bi odmah pokvarili veselje objavom cijena izdanja koje igračima omogućavaju ulazak u igru tri dana ranije od navedenog datuma.

Doduše, nije nikakvo iznenađenje da izdavači uz nešto višu cijenu nude raniji pristup igrama, no u ovom slučaju, Ubisoft je baš pretjerao, što je vidljivo i po mnogim negativnim reakcijama diljem društvenih mreža. Tako na X-u (Twitteru) jedan igrač kaže kako mu je muka od ovakvih novčanih barijera, dok se većina na račun objavljenih cijena sprdava s potpunim pravom.

Naime, osim regularne inačice koja košta 70 eura, Ubisoft nudi Gold i Ultimate izdanja po cijenama od 109,99, odnosno 129,99 eura, i dok će Ultimate zbog nekih kozmetičkih dodataka i tri dana ranije dostupnosti kupiti okorjeli kolekcionari koji ionako ne pitaju za cijenu, ta tri dana i sezonska propusnica koja uz dva naknadna DLC-a donosi i posebnu misiju su jedni bonusi Gold verzije.

Marketinški "stručnjaci" u Ubisoftu su vjerojatno izračunali kako su cijene poštene jer ipak daju tri dana igranja unaprijed i "čak" dva DLC-a, no uvjereni smo da velika većina igrača ne dijeli njihovo mišljenje. Naime, Star Wars Outlaws je isključivo single-player igra i kako to jedan razočarani fan dobro kaže, "Svaki put kada vidim ovakve brojke pomislim: Ne mogu dočekati godinu dana da kupim čitavu igru za 20 dolara", što je vrlo izgledan scenarij gledamo li dosadašnje Ubisoftove hitove i praksu digitalnih dućana.

Daleko od toga da fanovi Star Warsa neće uroniti u ovaj svijet i isprobati unikatnu priču smještenu između filmova The Empire Strikes Back i Return of the Jedi, kao i odlično osmišljenu akciju iz trećeg lica koju smo vidjeli u promotivnim materijalima, no ovakvi pokušaji iznude i naplate svega i svačega ostavljaju gorak okus kojim je etiketiran Star Wars Outlaws, a nismo ga još ni isprobali.