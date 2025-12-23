Super Mario i Yoshi smanjuju rizik od izgaranja

Poznate videoigre poput Super Mario Bros. i Yoshi mogu značajno pridonijeti mentalnom blagostanju mladih odraslih, pokazuje studija objavljena u časopisu JMIR Serious Games. Istraživači s Imperial Collegea u Londonu i sveučilišta Kyushu Sangyo proveli su dubinske intervjue i anketu među studentima te otkrili da ove vedre, bezbrižne igre potiču "dječje čuđenje", onaj osjećaj radoznalosti i oduševljenja nalik dječjem koji povećava ukupnu sreću i smanjuje rizik od izgaranja.

Veselo okruženje Yoshi's Crafted Worlda Nintendo

Sudionici istraživanja opisali su igranje kao kratki, dobrodošli mentalni odmor od pritisaka i digitalne "kulture stalne povezanosti“. Kvantitativna analiza potvrdila je da sreća u potpunosti posreduje između čuđenja i manjeg rizika od izgaranja, dakle da upravo osjećaj radosti pokreće cijeli pozitivni učinak. A igre kao što su Super Mario Bros. ili Yoshi, kažu autori, nude lako dostupan, ali snažan protuotrov cinizmu i umoru, tako karakterističnim za izgaranje.