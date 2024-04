The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition i Thief su nove besplatne igre na Epic Games Storeu

Kako smo navikli svakog četvrtka u poslijepodnevnim satima, Epic Games Store je ponudio nove igre koje korisnici s aktivnim računom na ovom servisu mogu uvrstiti u kolekcije i igrati kad god to zažele. Dakako, ponuda vrijedi samo tjedan dana, odnosno do 11. travnja, a ovaj put se sastoji od akcijske avanture Thief i SF RPG-a The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.

Ako govorimo o Thiefu, riječ je o rebootu serijala iz 2014. godine kojim su ga Square Enix i Eidos Montreal pokušali oživjeti i ponovo vratiti na scenu, obzirom da su prva tri poglavlja svojevremeno bila iznenađujuće osvježenje, no vrijeme ih je pregazilo. U četvrtom nastavku, koji je ujedno bio i posljednji, preuzimamo ulogu Garretta, majstora prikradanja pred kojim je niz misija uglavnom na temu krađe blaga od bogatih stanovnika mračnog fantazijskog grada The City.

Na igračima je odluka kako žele svakoj misiji pristupiti, pa je tako omogućen i više akcijski pristup prilikom kojeg će naš lopov iza sebe ostaviti hrpu leševa. Iako ovaj pokušaj obnove serijala nije pretjerano loš i kritika i igrači su hvalili igrivost, prazna priča i dizajn područja kojima se krećemo nisu svima sjeli najbolje, što je u konačnici rezultiralo slabijim prodajnim rezultatima i stavljanjem ove franšize "na led".

Drugi naslov koji se u ovom krugu rotacije besplatnih igara nudi je The Outer Worlds i to u njegovom posljednjem izdanju Spacer's Choice Edition. Izvorna igra je objavljena 2019. za PC, PS4 i Xbox One, a prošle je godine u ožujku stigla ova koja se nudi za PS5, Xbox Series X|S i PC koja osim vizualnih poboljšanja donosi i sve do tada objavljene dodatke i nadogradnje.

The Outer Worlds potpisuju majstori iz Obsidiana koje malo tko u žanru RPG-a može nadmašiti, a ovaj su nas put odlučili odvesti u alternativnu budućnost u kojoj moramo ukloniti prijetnju ljudskoj koloniji na Halyconu i premda je takav zaplet nit koja nas vodi kroz igru, kako ćemo joj pristupiti i čime ćemo se sve baviti je potpuno u našim rukama. The Outer Worlds je dobio mahom odlične ocjene i nekolicinu nominacija i nagrada, te ga toplo preporučamo u ovoj promociji prisvojiti i zaigrati.