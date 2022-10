Top 10 mobilnih Android i iOS igara koje će vas zabaviti

Nekada su za igranje videoigara bile rezervirane samo igraće konzole i računala, a danas to više nije slučaj. Mobiteli svake godine postaju sve snažniji, pa i igre koje mogu pokretati postaju sve „ozbiljnije“ i impresivnije, kako grafički tako i s tehničke strane.

Budući da su trgovine aplikacija zatrpane raznoraznim igrama, odlučili smo izdvojiti njih 10 za koje smatramo da su vrijedne igranja na vašim mobitelima.

Genshin Impact

Čak i ako niste mobilni igrač, vjerojatno ste čuli za Genshin Impact. Riječ je, naime, o igri na koju je donekle utjecao popularni The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a koja se može pohvaliti impresivnom grafikom u anime stilu te akcijskim RPG mehanikama.

Platforma: iOS, Android, PlayStation 4/5, Windows, iPadOS i GeForce Now

Cijena: Besplatno

League of Legends: Wild Rift

League of Legends s nama je od sad već davne 2009. godine, a od 2020. godine ima i svoju mobilnu verziju. Radi se, dakle, o klasičnom 5v5 MOBA naslovu optimiziranom za mobitele. Mečevi stoga traju oko 15 minuta, a kontrole su prilagođene manjim zaslonima.

Platforma: iOS i Android

Cijena: Besplatno

GRID Autosport

Iako se na mobitelima može preuzeti već nekoliko godina, GRID Autosport i dalje je jedna od najboljih trkaćih igara na Google Play Storeu i Apple App Storeu. Ova igra donosi odličnu grafiku i kontrole, dobru podršku za joystick, mnogo automobila te raznorazne staze po kojima se može utrkivati.

Platforma: iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 3, Windows, Xbox 360, Linux i macOS

Cijena: 10,27 eura

Call of Duty: Mobile

Prije nego što je Call of Duty: Mobile službeno predstavljen, mnogi su smatrali da mobiteli jednostavno nisu napravljeni za FPS igre. No, mišljenja su se očito promijenila, pa je tako COD: Mobile ubrzo postao jedna od najpreuzimanijih igara na mobitelima. Iako je potrebno malo navikavanja, cjelokupna mehanika igre je i više nego zadovoljavajuća, a iskustvu uveliko pridonose i razni načini igre.

Platforma: iOS, Android i iPadOS

Cijena: Besplatno

Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile „najsvježija“ je igra na ovoj listi. Riječ je o battle royale FPS naslovu koji mnogo toga posuđuje od svog „starijeg brata“ na PC-u i konzolama. Tu su tako razni načini igranja, impresivna grafika, intuitivne kontrole te razni likovi (legende) s kojima se može igrati.

Platforma: iOS i Android

Cijena: Besplatno

Crossy Road

Crossy Road možda nema grafiku kao prethodno navedene igre niti je toliko „ozbiljan“ za tvrdokorne igrače, ali je jednostavno – zabavan. Riječ je, naime, o igri u kojoj je glavna zadaća prijeći što više polja, pazeći pritom da „protagonista“ (pilića ili slično) ne udari vlak, automobil ili da ne upadne u vodu. Da sve bude teže, tu su i neke prirodne prepreke, poput drveća i kamenja.

Platforma: iOS i Android

Cijena: Besplatno

Geometry Dash

Geometry Dash može se pronaći na trgovinama aplikacija još od 2013. godine, a i dalje je poprilično aktualan. To je akcijski platformer, koji se temelji prvenstveno na brzim reakcijama igrača u pratnji zaraznog ritma glazbe. Sve je dizajnirano u neon stilu, pa podsjeća na pojedine popularne igre iz 90-ih godina.

Platforma: iOS, Android, Windows, MacOS

Cijena: 1,45 eura

Monument Valley

U moru puzzle igara na mobitelima, posebice se ističe Monument Valley. Riječ je o igri koja odiše grafikom u stilu modernističkog umjetnika Mauritsa Cornelisa Eschera, stoga je vrlo hipnotička i opuštajuća. Glavni protagonist igre je princeza koju igrač vodi kroz labirinte optičkih iluzija, manipulirajući istovremeno svijetom oko sebe. Valja istaknuti da postoji i jednako dobar Monument Valley 2

Platforma: iOS, Android, Windows

Cijena: 3,99 dolara

Levelhead

Levelhead je zabavan 2D platformer temeljen na premisi da igrač samostalno izrađuje razine, koje kasnije može učitati u igru, gdje ih ostali igrači mogu potom preuzeti i isprobati. Oni kojima to ipak nije po volji, uvijek mogu prelaziti razine ostalih igrača ili one koje su učitane u igru po zadanim postavkama.

Platforma: Android, Windows

Cijena: 6,99 dolara

Alto's Odyssey

Endless runner igre nekoć su bili najpopularniji žanr na mobitelima, a danas su nekako pale u zaborav. Ipak, njihov je izbor i dalje velik, pa se na našoj listi našao Alto's Odyssey. Igrač upravlja sanboarderom u pustinji, koji za bodove radi raznorazne trikove. Jednostavna, grafički oku ugodna, a opet zabavna mobilna igra.

Platforma: iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, tvOS

Cijena: Besplatno