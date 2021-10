Velika završnica Fortnite Competitive Seriesa

Fortnite World Cup kojeg smo nekad s uzbuđenjem pratili se nažalost neće održati iz svima znanih razloga, no zamijenit će ga ništa manje zanimljiv FNCS s bogatim fondom nagrada

Nesretna globalna pandemija svakodnevno utječe na naše živote bez obzira čime se bavili, pa tako i na igrače Fortnitea koji su svake godine priželjkivali pozivnicu za Fortnite World Cup, natjecanje na svjetskoj razini na kojem su se uživo odmjeravale snage najboljih igrača u areni prepunoj gledatelja i navijača.

Zbog navedenih razloga, svi turniri koji uključuju više osoba uživo, pa tako i Fortnite World Cup, su otkazani, a dok se situacija ne smiri, zamijenili su ih online događaji pod nazivom Fortnite Competitive Series (FNCS). Ukratko, tijekom godine se održava nekoliko natjecanja s novčanim nagradama za koje se igrači natječu iz sigurnosti vlastita četiri zida, a veliko finale predstavlja FNCS Grand Royale zakazan za idući mjesec.

Oni koje prate znaju da je trenutno aktualno drugo poglavlje osme sezone (Chapter 2 Season 8), a kao i ranije, organizatori su kreirali poseban set uputa i pravila za one koji se žele uključiti u lov na nagrade. Obzirom da je riječ o dokumentu s podosta teksta kojeg u cijelosti možete pročitati ovdje, skratit ćemo ga i naglasiti kako je ove godine naglasak na Triosima, odnosno tročlanim timovima koji su iz nekog razloga zamijenili nekad popularne dvočlane i četveročlane ekipe.

Za FNCS je prikupljen i bogat fond nagrada u iznosu od 5 milijuna dolara, no taj je iznos podijeljen po regijama prema procjeni potencijalnih natjecatelja, pa je po Europi raspršen najveći iznos - 2.230.300 dolara.

Samo natjecanje će se održati u dva kruga, ili bolje rečeno tijekom dva vikenda, prvi od 11. do 14. studenog i drugi, koji je ujedno i veliko finale, odmah nakon njega od 19. do 21. studenog. Timovi koji su prijavljeni za natjecanje će imati na raspolaganju tri sata kako bi u maksimalno deset partija sakupili što više bodova, a 33 najbolja automatski kreću na "Victory Path" idući vikend dok će preostali dobiti drugu priliku, "Reload Path", a što to konkretno znači i kako su raspodijeljene nagrade pročitajte na ranije navedenom linku.