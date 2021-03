Visokopozicionirani igrači Apex Legendsa koristili DDoS napade za napredak

Mrežna pucačina Apex Legends možda nije najpopularnija, ali i dalje okuplja velik broj igrača koji se svakodnevno pokušavaju popeti na ljestvici najuspješnijih. Prema svježem primjeru dvojice Apex Predatora, što je najviši rang u igri, koji su igrajući na Xboxu dospjeli do visokog četvrtog, odnosno šestog mjesta, ponekad taj put nije bio najpošteniji. Naime, dvojac je uhvaćen u varanju i to ne bilo kakvom, već izravnim DDoS napadima na servere. Kako to zorno prikazuju dva video zapisa objavljena na Redditu, kada je jedan od dvojice eliminiran, server se misteriozno srušio, da bi nakon što se igrač koji je snimao video ponovo spojio, vidio spomenute varalice kako pobjedonosno stoje nad njim. Slučaj je prijavljen Respawnu, a isti su potvrdili kako je riječ o varanju i banali dvojac, no izgleda da ovo nije izolirani slučaj i da takvih pametnjakovića ima još.

Ako je vjerovati optužbama koje se svako malo pojave, visokorangirani igrači ne preži ni pred drugim oblicima stjecanja prednosti, pa se problem šesteročlanih timova u zajedničkim partijama svako malo poteže po medijima. Imati dva tima po tri Apex Predatora koji zajednički rade do samog kraja je nešto protiv čega se praktički nemoguće boriti i premda je Respawn još prošle godine istraživao nekolicinu prijavljenih slučajeva, ovakvom obliku varanja očito još nije doskočio.